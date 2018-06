Rosja niezadowolona z planów zwiększenia liczby żołnierzy USA w Norwegii

Video: National Guard

Czołg Abrams wpadł w bagno

26.09 | Amerykańscy czołgiści po raz pierwszy biorący udział w ćwiczeniach na terenie Szwecji zaznajomili się z bliska ze zdradliwym szwedzkim terenem. Załoga jednego z czołgów M1 Abrams wjechał na coś, co wyglądało na zwykłą polanę, aby przekonać się, że to mocno podmokłe bagnisko. Po długiej walce udało się go wyciągnąć, ale wyglądał bardzo niecodziennie.

»