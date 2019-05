Amerykanie na azjatyckich spornych wodach

Amerykański niszczyciel USS Preble przepłynął w niedzielę 12 mil morskich (22,2 km) obok spornej ławicy Scarborough, do której prawa roszczą sobie Chiny. O zdarzeniu poinformowało dowództwo VII Floty Marynarki Wojennej, która ma bazę w Yokosuce.

Źródło: PAP Morze Południowochińskie Operacja, jak mówił agencji Reutera rzecznik amerykańskiej VII Floty komandor Clay Doss, "miała służyć zakwestionowaniu nadmiernych roszczeń", a także "zapewnić dostęp do głównych szlaków morskich według prawa międzynarodowego".



Agencja Reutera przypomina, że przed dwoma tygodniami dwa amerykańskie okręty również pływały po Morzu Południowochińskim, co zdaniem chińskiej dyplomacji stanowiło naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej tego kraju. Misja niszczyciela USS Preble wpisuje się jednak dodatkowo w kontekst wojny celnej między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, którym wciąż nie udaje się porozumieć ws. nowej umowy handlowego i ceł.



6 maja amerykańskie siły zbrojne poinformowały, że dwa niszczyciele rakietowe marynarki wojennej USA przepłynęły w odległości 12 mil morskich (22,2 km) od kontrolowanych przez Chiny raf Gaven i Johnson w archipelagu Spratly.



Morze Południowochińskie jest jednym z punktów spornych w coraz bardziej napiętych relacjach na linii USA - Chiny. Żegluga po nim jest kluczowa ze względu na międzynarodowy handel. Chiny roszczą sobie pretensje do prawie całego tego akwenu i regularnie protestują przeciwko amerykańskiej obecności wojskowej w regionie. Roszczenia do obszarów Morza Południowochińskiego zgłaszają również Filipiny, Wietnam, Brunei, Malezja i Tajwan.



Chiny budują na spornym akwenie sztuczne wyspy, na których umieszczają przyczółki wojskowe. Waszyngton potępia to jako militaryzację morza i podnosi obawy, że chińskie instalacje mogą zostać wykorzystane do ograniczenia swobody żeglugi. Pekin twierdzi natomiast, że są one konieczne do ochrony suwerenności ChRL.