Koktajle Mołotowa, gumowe kule i gaz łzawiący. Gwałtowne protesty w Nikaragui

Ekwador: zerwał się most wiszący, kilkadziesiąt osób rannych

Co najmniej 30 osób zostało rannych, kiedy zawalił się most wiszący w Ekwadorze. Moment zdarzenia został nagrany przez świadka wypadku. Na moście w prowincji Manabi na zachodzie Ekwadoru stało 150 osób. Oglądali występy na lokalnym festynie. W pewnym momencie most się zerwał i kilkadziesiąt osób wpadło do wody. Niektórzy z nich zostali ciężko ranni. Według władz, główny powód katastrofy to przeciążenie konstrukcji. Lokalne media poinformowały, że most nie był konserwowany w odpowiedni sposób.

