Samobójcze zamachy w meczecie i na bazarze. Nie żyje ponad 60 osób

Foto: Reuters Video: Reuters

Dwa samobójcze zamachy w Nigerii

1.05 | Ponad 60 ludzi zginęło we wtorek w mieście Mubi na północnym wschodzie Nigerii, gdy w meczecie i na pobliskim bazarze doszło do dwóch samobójczych zamachów bombowych - podała Agence France Presse powołując się na świadków. Według władz śmierć poniosło co najmniej 27 osób.

