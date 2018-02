Bojownicy napadli na żeńską szkołę. Armia uratowała 76 uczennic





Nigeryjska armia uratowała w środę 76 uczennic i odnalazła ciała dwu innych – wynika z informacji lokalnych władz. 91 dziewczynek uznano za zaginione po poniedziałkowym ataku Boko Haram. Wciąż nieznany jest los 13 uczennic.

Bojownicy Boko Haram napadli na szkołę z internatem w wiosce Dapchi, położonej w stanie Jobe (Yobe) w północno-wschodniej Nigerii w poniedziałek wieczorem, wyposażeni w ciężką broń. Wielu uczennicom i członkom personelu udało się uciec i ukryć w okolicy.

Terroryści byli zainteresowani głównie żywnością

Reuters, powołując się na dwa niezależne źródła, informował o 91 zaginionych. Tyle dziewcząt było nieobecnych w szkole we wtorek.



Według naocznego świadka z sąsiedniej wioski Gumsa, zanoszące się płaczem i wzywające pomocy dziewczynki wywiezione zostały trzema samochodami.



Przedstawiciel policji stanowej, Sumonu Abdulmaliki we wtorek zaprzeczał, jakoby Boko Haram uprowadziło dziewczynki i twierdził, że porwane zostały jedynie trzy osoby w pobliskiej miejscowości Gaidam.



Według nauczyciela z zaatakowanej szkoły terroryści byli zainteresowani głównie zapasami żywności. Jeden z mieszkańców powiedział, że napadli też na miejscowy sklep i zabrali towar.

Muzułmańskie państwo wyznaniowe

Nie jest to pierwsze porwanie uczennic przez bojowników Boko Haram. W 2014 roku organizacja ta, której nazwa oznacza "zachodnia edukacja jest zakazana", porwała 270 uczennic z miejscowości Chibok. Około 60 dziewcząt uciekło wkrótce po uprowadzeniu, a w ubiegłym roku doszło do uwolnienia ponad stu, ale pozostałe są nadal przetrzymywane przez Boko Haram w nieznanym miejscu.



Założone w 2002 roku ugrupowanie Boko Haram początkowo stawiało sobie za cel walkę z zachodnią edukacją i europejskim stylem życia. W 2009 roku organizacja rozpoczęła akcję zbrojną na rzecz przekształcenia Nigerii lub przynajmniej jej części w muzułmańskie państwo wyznaniowe, w którym obowiązywałoby prawo szariatu.



Szacuje się, że w wyniku islamistycznej rebelii od 2009 roku zginęło ponad 20 tys. osób, a 2,6 mln musiało opuścić swe domy. 170-milionowa Nigeria, jeden z najludniejszych krajów Afryki, jest prawie równo podzielona na muzułmanów i chrześcijan.