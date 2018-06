Wsiadła do ciężarówki w Niemczech. Zwłoki znaleźli Hiszpanie





Foto: PAP/EPA/Adrian Ruiz de Hierro | Video: Reuters TV Stacja benzynowa w gminie Asparrena, gdzie znaleziono ciało Niemki

Policja odnalazła ciało Niemki, która po raz ostatni była widziana 14 czerwca pod Lipskiem. Zwłoki znaleziono w Hiszpanii, ponad 1,8 tysiąca kilometrów od miejsca zaginięcia.

Ciało 28-letniej Niemki znaleziono w czwartek w gminie Asparrena na północy Hiszpanii, obok stacji benzynowej. Hiszpańskie media, powołując się na policję, podają, że zwłoki nosiły znamiona przemocy.

Zwłoki Niemki znaleziono w odległości ponad 1,8 tys. kilometrów od miejsca, w którym widziano ją po raz ostatni.

Hiszpańska policja we wtorek zatrzymała w Jaen na południu kraju 41-letniego mężczyznę, który może mieć związek z zaginięciem kobiety. Niemieckie media, powołując się na hiszpańskich śledczych, informują, że mężczyzna został aresztowany.

Wysłała zdjęcie i wsiadła do ciężarówki

Niemka po raz ostatni była widziana 14 czerwca na stacji benzynowej w Schkeuditz, niedaleko lotniska w Lipsku. Kobieta - jak piszą media - chciała autostopem dostać się do rodzinnego miasta Amberg, obok Norymbergi. Do pokonania miała około 260 kilometrów.

Niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung", powołując się na niemieckich śledczych, napisał, że Sophia L. około godziny 18 podeszła do kilku kierowców tirów i pytała o podwózkę. W końcu jeden z nich zaoferował jej transport do Norymbergi. Zanim wsiadła do kabiny, wysłała do przyjaciela zdjęcie ciężarówki z marokańskimi tablicami rejestracyjnymi. Fotografia ta pomogła później policji namierzyć kierowcę, który ją zabrał.

Przed godziną 20 kobieta wysłała ostatnią wiadomość, z której nie wynikało, by miała jakieś kłopoty.

Niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung", powołując się na śledczych, informuje, że najbardziej prawdopodobną hipotezą w śledztwie jest to, że Sophia L. została zabita na terenie Górnej Frankonii w Niemczech. Ma na to wskazywać sygnał GPS z ciężarówki.

Źródło: mapy Google Niemka po raz ostatni była widziana w Schkeuditz, jej ciało znaleziono w gminie Asparrena