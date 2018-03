Reforma Unii Europejskiej nie tak szybko. Media: Merkel chce jeszcze pozwodzić Macrona





Długi proces formowania rządu w Niemczech sprawił, że wbrew oczekiwaniom kanclerz Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron nie mają przygotowanych na marcowy szczyt Unii Europejskiej wspólnych propozycji reform Wspólnoty - pisze w najnowszym wydaniu tygodnik "Spiegel".

"Sprawa jest odwołana" - powiedział tygodnikowi jeden z urzędników UE o zapowiadanych w grudniu planach przedstawienia niemiecko-francuskich propozycji reform na zbliżającym się szczycie UE w drugiej połowie marca. "Nie ma niestety nic do ogłoszenia".

Przyczyny odłożenia prac

Podawanym przez wysłanników Merkel powodem zwłoki są zakończone niedawno negocjacje dotyczące koalicji rządzącej w Niemczech. Jak twierdzi Berlin, niemieccy ministrowie nie mieli czasu, żeby myśleć o wspólnym budżecie strefy euro czy o reformie Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM).



Nie lubią go prawicowi populiści i "ma dryg". Niemieckie media o Heiko Maasie Heiko Maas, który... czytaj dalej »



"W rzeczywistości Merkel chce Macrona jeszcze trochę pozwodzić, żeby zdobyć czas, aż wdroży się jej nowy rząd. A jest przecież jeszcze wystarczająco wcześnie, żeby nadać planom Macrona niemiecki akcent" - czytamy.



Zapytany o tę kwestię rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert odpowiedział "Spieglowi", że praca nad planami reform zostanie "zintensyfikowana w ścisłym partnerstwie z Francją" po zbudowaniu nowego gabinetu.



Berlin liczy się również z tym, że Macron będzie chciał wykorzystać negocjacje nad reformami gospodarczymi i unii monetarnej do tego, by dobić z Niemcami targu odnośnie do personaliów - dodaje "Spiegel".



Najbliższe spotkanie szefów państw i rządów krajów unijnych zaplanowane jest na 22-23 marca.