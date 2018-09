Po protestach skrajnej prawicy niemiecki rząd wzywa do przeciwstawienia się "nienawiści"

Rzecznik kanclerz Niemiec Angeli Merkel, Steffen Seibert zaapelował w poniedziałek o mobilizację przeciw "nienawiści", propagowanej przez skrajną prawicę. Podczas sobotnich prawicowych demonstracji i kontrmanifestacji w Chemnitz rannych zostało 18 osób.

- To, z czym niestety mamy do czynienia w ostatnich dniach, m.in. w czasie weekendu - marsze prawicowych ekstremistów i neonazistów gotowych do przemocy - nie ma nic wspólnego z żałobą po człowieku (...). To ukazuje nienawiść wobec cudzoziemców, przywódców politycznych, policji i wolnej prasy - powiedział dziennikarzom Seibert.

- Należy jasno podkreślić, że każdy obywatel (...) może wypowiedzieć się przeciwko podziałowi naszego kraju ­- dodał.

Napięcie w Chemnitz nie ustaje. Tysiące ludzi znów na ulicach W obecności... czytaj dalej » Wypowiedź ta była reakcją na sobotnią, kolejną już manifestację środowisk skrajnie prawicowych w Chemnitz w niemieckiej Saksonii, w której wzięło udział około 8 tys. osób, oraz kontrmanifestacje, które w sumie zgromadziły 3 tys. ludzi. Tego dnia w mieście rany odniosło 18 osób, w tym trzech policjantów.

Chemnitz od tygodnia jest epicentrum mobilizacji niemieckiej skrajnej prawicy przeciwko migrantom. Doszło tu 26 sierpnia do zabójstwa 35-letniego obywatela Niemiec, będącego synem Kubańczyka. Zginął on w bójce od ciosów nożem. Jako podejrzanych o ten czyn zatrzymano 23-letniego Syryjczyka i 22-letniego Irakijczyka.

Ten ostatni miał być w maju 2016 roku wydalony do Bułgarii, ale sankcjonująca to decyzja sądu administracyjnego w Chemnitz nie została wykonana i po sześciu miesiącach straciła ważność.