Berlin zapowiada zaostrzenie walki z prawicowym ekstremizmem

Zamachowiec z niemieckiego Halle przyznał się do winy

Foto: ADAM BERRY/PAP/EPA Video: ENEX

11.10 | Niemiecka prokuratura federalna (GBA) poinformowała w piątek, że zamachowiec, który w środę próbował wedrzeć się do synagogi w mieście Halle i zabił dwie osoby, przyznał się do winy. Przebywa on obecnie w areszcie śledczym.

