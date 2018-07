Rozcieńczał leki na raka, wiódł luksusowe życie. Niemiecki aptekarz skazany

Nowe sposoby walki z nowotworami. "Ostatnie pięć lat w onkologii to totalny przełom"

Video: Fakty TVN

Jeden zastrzyk, który celnie uderza w guzy i je niszczy. Bez śladu i bez skutków ubocznych. Odkrycie naukowców z Uniwersytetu Stanforda to może być przełom w onkologii. O ile to, co sprawdza się u myszy, okaże się skuteczne u człowieka.

