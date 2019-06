Poszukiwany z związku z najkrwawszymi atakami we Francji, zatrzymany w Niemczech

Foto: Reuters Video: Fakty TVN

14.11.2015 | Co najmniej 129 zabitych i setki rannych w...

W sumie sześć zamachów terrorystycznych, jeden po drugim, wstrząsnęło Paryżem w piątek wieczorem. Zginęło co najmniej 129 osób. Wśród rannych aż 99 jest w bardzo ciężkim stanie, nawet krytycznym. Najwięcej ludzi zginęło w masakrze w sali koncertowej Bataclan w centrum Paryża. Do ataków doszło też w okolicach francuskiego stadionie narodowym Stade de France, gdzie przebywał prezydent Francji François Hollande. Do zamachów przyznali się dżihadyści z tzw. Państwa Islamskiego – ma to być odwet za francuskie naloty na ich pozycje w Syrii i Iraku.

»