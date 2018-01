Niemiecka broń nie dla każdego. Zakaz eksportu do grupy państw





Rząd Niemiec, realizując ustalenia z rozmów sondażowych w sprawie koalicji między CDU/CSU a SPD, zaprzestał wydawania zezwoleń na eksport broni do państw zaangażowanych w konflikt w Jemenie. Decyzja odnosi się między innymi do Arabii Saudyjskiej.

Ajatollah Chamenei: Arabia Saudyjska zdradziła muzułmanów. Współpracuje z Izraelem Najwyższy... czytaj dalej » Podczas zakończonych w zeszłym tygodniu rozmów sondażowych między CDU/CSU a SPD strony postanowiły, że rząd federalny natychmiast wstrzyma wydawanie zezwoleń na eksport broni do państw zaangażowanych w konflikt w Jemenie. Chodzi o Arabię Saudyjską, Jordanię, Egipt, Bahrajn, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), Maroko, Sudan i Senegal. Państwa te, pod wodzą Arabii Saudyjskiej od 2015 roku zwalczają szyickich rebeliantów z ruchu Huti działających w Jemenie.

W 2016 roku Niemcy wydały pozwolenia na eksport broni do Arabii Saudyjskiej o wartości prawie 530 mln euro. Arabia Saudyjska i ZEA należały w 2016 roku do 10 najważniejszych odbiorców niemieckiej broni - zaznacza agencja DPA. W 2017 roku do znaczących odbiorców broni należał też Egipt. Wojna zimna, wojna gorąca. Bliski Wschód na krawędzi wybuchu Co łączy blokadę... czytaj dalej »

Zbrojenie Jordanii jest wręcz wspierane finansowo przez Niemcy. Jak przypomina DPA, pod koniec 2016 r. minister obrony Ursula von der Leyen osobiście przekazała armii jordańskiej 16 bojowych wozów piechoty Marder, a kolejnych 50 zamówiono. W ubiegłą niedzielę, zaledwie dwa dni po zakończeniu rozmów sondażowych, von der Leyen ogłosiła kontynuację wsparcia dla Jordanii. W 2018 roku Niemcy mają na ten cel wydać 130 mln euro.

Niemcy wykorzystują stacjonujący w Jordanii sprzęt wojskowy, w tym samoloty rozpoznawcze Tornado oraz samolot do tankowania w powietrzu, do walki z terrorystami z tak zwanego Państwa Islamskiego (IS).

Debata o eksporcie broni do państw zaangażowanych w konflikt w Jemenie przetoczyła się przez parlament niemiecki pod koniec 2017 roku. Dostawy broni dla Arabii Saudyjskiej i Egiptu krytykowali politycy Lewicy i Zielonych.