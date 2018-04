Prokuratura generalna niemieckiego kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn poinformowała, że skierowała do tamtejszego Wyższego Sądu Krajowego wniosek o umieszczenie byłego premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta w areszcie ekstradycyjnym.

Była katalońska minister oddała się w ręce szkockiej policji Była członkini... czytaj dalej » Po dokładnym zbadaniu europejskiego nakazu aresztowania wystawionego 23 marca przez Sąd Najwyższy Hiszpanii prokuratura doszła do wniosku, że "przedłożono uzasadniony wniosek o ekstradycję, należy się spodziewać prawidłowego postępowania ekstradycyjnego i istnieją podstawy do aresztowania w związku z groźbą ucieczki" - głosi komunikat prokuratury.



Wskazuje, że zarzucane Puigdemontowi w nakazie aresztowania czyny karalne rebelii i sprzeniewierzenia funduszy publicznych są ścigane także w niemieckim prawie karnym. Rebelia, w tym przypadku rozpisanie nielegalnego referendum niepodległościowego ze świadomością wywołania w ten sposób zamieszek, wypełnia znamiona przestępstwa określonego w niemieckim kodeksie karnym jako zdrada stanu. Zarzut sprzeniewierzenia funduszy publicznych dotyczy użycia ich na sfinansowanie nielegalnego referendum.

Katalończycy znów na ulicach. Chcą uwolnienia Puigdemonta Kilkadziesiąt... czytaj dalej » W efekcie wniosku prokuratury Wyższy Sąd Krajowy musi najpierw zadecydować, czy Puigdemont znajdzie się w areszcie ekstradycyjnym. W tym celu zbada dostarczoną przez stronę hiszpańską dokumentację, by ustalić, czy istnieją podstawy dla ekstradycji. Dalszym krokiem sądu będzie sprawdzenie, czy wydanie zatrzymanego władzom hiszpańskim byłoby zgodne z prawem. Dopiero po pozytywnym rozstrzygnięciu obu tych kwestii prokurator mógłby wydać decyzję o ewentualnej ekstradycji, ale Puigdemontowi przysługiwałoby jeszcze prawo zaskarżenia tego w Trybunale Konstytucyjnym.



Puigdemont został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania 25 marca na autostradzie w Szlezwiku-Holsztynie, gdy wracał ze Skandynawii do Belgii, dokąd zbiegł w ubiegłym roku przed hiszpańskim wymiarem sprawiedliwości. Następnego dnia sąd rejonowy w Neumuenster orzekł umieszczenie go w areszcie.

