W bawarskich urzędach mają pojawić się krzyże. "Typowy gest polityczny"

Rząd krajowy Bawarii postanowił we wtorek, że we wszystkich podległych mu urzędach mają przy wejściach wisieć krzyże - poinformował po posiedzeniu rządu premier krajowy Markus Soeder z bawarskiej Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU). Wywołało to zdecydowany sprzeciw opozycyjnej partii AfD, a nawet niektórych duchownych.

Markus Soeder zaznaczył, że krzyże nie mają być w tym przypadku symbolem chrześcijaństwa, lecz "wyznaniem tożsamości i dziedzictwa kulturowego" Bawarii. Dlatego nie będą znakami religijnymi, naruszającymi nakaz neutralności światopoglądowej - dodał. Rząd uchwalił rozporządzenie wprowadzające nowy przepis. Kontrowersyjne słowa Seehofera o islamie. Merkel się dystansuje Islam nie... czytaj dalej »

"Prowokacja i hipokryzja"

Jak pisze agencja dpa, krzyż, który zaraz potem Soeder umieścił w holu wejściowym siedziby rządu krajowego w Monachium, ma jednak całkiem religijny charakter. Do roku 2008 wisiał w sali posiedzeń rządu jako podarunek poprzedniego arcybiskupa Monachium, kardynała Friedricha Wettera i został przez niego poświęcony - co Soeder przypomniał.

Decyzja CSU skrytykowana została przez opozycyjne, prawicowe ugrupowanie Alternatywa dla Niemiec (AfD), która nazwała je "typowym gestem politycznym".

- Chrześcijański krzyż zamieniany jest w wyborcze narzędzie, podczas gdy konserwatyści odmawiają ochrony naszych podstawowych wartości poprzez rzeczywiste działania - oświadczyła będąca jednym z liderów AfD Alice Weidel.

Jak zauważa agencja Reutera, krytycznie zareagowała również część duchownych. - Wielu odbiera sposób, w jaki mówicie o chrześcijaństwie jako prowokację i hipokryzję - stwierdził w otwartym liście do Soedera ksiądz Burkhard Hose. - Powstrzymajmy to nadużywanie chrześcijaństwa i jego symboli jako rzekomego bastionu przeciw islamowi - dodał.

Krzyże tylko w landzie

Nowe rozporządzenie dotyczy wyłącznie placówek administracji krajowej, gdyż rząd Bawarii nie ma żadnych uprawnień w odniesieniu do działających na jej terytorium agend federalnych i samorządowych. Do tej pory wieszanie krzyży było obowiązkowe tylko w klasach w szkołach i w sądowych salach rozpraw, ale znajdują się one także w niektórych bawarskich urzędach na mocy ich własnych decyzji.