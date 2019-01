Dzięki rozliczeniu się ze zbrodniami hitleryzmu Niemcy stały się krajem liberalnym i pokojowym, ale szokująco wielu młodych o Holokauście nie wie praktycznie nic - ocenił szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec Heiko Maas. "Niewiedza młodych Niemców jest niebezpieczna" - podkreślił w artykule, który ukazał się na łamach "Die Welt am Sonntag".

W niedzielę obchodzony był Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Merkel apeluje o "zerową tolerancję wobec antysemityzmu" Kanclerz Niemiec... czytaj dalej »

"Nienawiść może się szybciej rozprzestrzeniać"

Szef niemieckiej dyplomacji w artykule, który ukazał się w niedzielę na łamach "Die Welt am Sonntag" pisze, że choć internet oferuje szeroką wiedzę na temat zagłady Żydów, to "nie zabezpiecza to przed nietolerancją, rasizmem i antysemityzmem".

"Przeciwnie, to, co kiedyś szeptano przy kawiarnianym stoliku, dziś za jednym kliknięciem myszy jest publikowane dla całego świata. Nienawiść może się szybciej rozprzestrzeniać, prowadzić do podżegania, a w najgorszym razie do przemocy" - podkreślił Heiko Maas.

"Skrajnie prawicowi prowokatorzy relatywizują Holokaust, świadomi, że złamanie tego tabu zapewni im największą uwagę. Prawicowcy na ulicy witają się hitlerowskim pozdrowieniem, młodym mężczyznom z głów zrywa się jarmułki, żydowskie dzieci są obrażane" - wymieniał szef niemieckiego MSZ. Przywołał opublikowane niedawno badanie, z którego wynika, że blisko 90 proc. Żydów w Unii Europejskiej mówiło o rosnącym antysemityzmie w swoim kraju.

"Powód do wstydu"

"Gdy Żydówki i Żydzi w Europie znowu zaczynają się bać, to jest to powód do wstydu" - ocenił Maas.

Źródło: HAYOUNG JEON/PAP/EPA Brama wejściowa do niemieckiego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen

W jego opinii tym większe zagrożenie wiąże się z powszechną niewiedzą młodych Niemców na temat Holokaustu. Szef MSZ powołał się na sondaż dla stacji CNN, w którym 40 proc. pytanych nie wiedziało prawie nic o Szoah. "To są szokujące liczby, których nie wolno nam bezczynnie przyjąć do wiadomości" - komentował szef niemieckiej dyplomacji.

"Dzięki rozliczeniu się ze zbrodniami hitleryzmu Niemcy stały się krajem liberalnym i pokojowym, ale szokująco wielu młodych o Holokauście nie wie praktycznie nic" - dodał.

Maas zwrócił również uwagę, że z biegiem czasu będzie ubywało żyjących świadków Holokaustu i że dzisiejsza młodzież i dzieci nie mają osobistego powiązania z tym okresem w historii. "Dla obecnego pokolenia 'noc kryształowa' jest równie odległa, co dla mnie Bismarck [Otto, żyjący w XIX wieku kanclerz Niemiec - przyp. red.] w czasie, gdy przyszedłem na świat - podkreślał szef dyplomacji, tłumacząc, że "to zmienia myślenie, tworzy większy dystans".

74. rocznica wyzwolenia obozu w Auschwitz » Oglądaj Wspomnienia Leona Weintrauba z Auschwitz Video: tvn24 Wspomnienia Leona Weintrauba z Auschwitz 27.01 | Przyznawanie się dzisiaj do nazizmu to określanie się jako morderca i ludobójca, bo taki jest nieuchronny wynik nastawienia, które na początku głosi niechęć, wrogość do innych - mówił podczas uroczystości 74. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz b. więzień Leon Weintraub. Video: tvn24 Wspomnienia Leona Weintrauba z Auschwitz 27.01 | Przyznawanie się dzisiaj do nazizmu to określanie się jako morderca i ludobójca, bo taki jest nieuchronny wynik nastawienia, które na początku głosi niechęć, wrogość do innych - mówił podczas uroczystości 74. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz b. więzień Leon Weintraub. zobacz więcej wideo »

Wspomnienia Leona Weintrauba z Auschwitz "Oby młodzi nie musieli iść drogą, którą ja przebyłam" Video: tvn24 "Oby młodzi nie musieli iść drogą, którą ja przebyłam"27.01 | Moim życzeniem jest, żeby młodzi, żeby młode pokolenia, nie musiały iść drogą, którą ja musiałam przebyć - mówiła podczas uroczystości 74. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz b. więźniarka Janina Iwańska. Video: tvn24 "Oby młodzi nie musieli iść drogą, którą ja przebyłam"27.01 | Moim życzeniem jest, żeby młodzi, żeby młode pokolenia, nie musiały iść drogą, którą ja musiałam przebyć - mówiła podczas uroczystości 74. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz b. więźniarka Janina Iwańska. zobacz więcej wideo »

"Oby młodzi nie musieli iść drogą, którą ja przebyłam" Premier: Zagłady nie zrobili żadni naziści, tylko Niemcy... Video: tvn24 Premier: Zagłady nie zrobili żadni naziści, tylko Niemcy...27.01 | W budynku tak zwanej Centralnej Sauny w byłym Auschwitz II-Birkenau odbyła się główna uroczystość 74. rocznicy wyzwolenia obozu. Uczestniczyli w niej między innymi około 50 byłych więźniów, premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Beata Szydło. Video: tvn24 Premier: Zagłady nie zrobili żadni naziści, tylko Niemcy...27.01 | W budynku tak zwanej Centralnej Sauny w byłym Auschwitz II-Birkenau odbyła się główna uroczystość 74. rocznicy wyzwolenia obozu. Uczestniczyli w niej między innymi około 50 byłych więźniów, premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Beata Szydło. zobacz więcej wideo »

Premier: Zagłady nie zrobili żadni naziści, tylko Niemcy... Andriejew: Auschwitz jest szczepionką przeciw amnezji... Video: tvn24 Andriejew: Auschwitz jest szczepionką przeciw amnezji...27.01 | Zdaniem ambasadora Rosji Siergieja Andriejewa, który uczestniczy w obchodach rocznicy wyzwolenia Auschwitz, ten były niemiecki obóz "jest miejscem, gdzie miliony ludzi otrzymują tak potrzebne obecnie w świecie szczepienie przeciwko amnezji historycznej". Video: tvn24 Andriejew: Auschwitz jest szczepionką przeciw amnezji...27.01 | Zdaniem ambasadora Rosji Siergieja Andriejewa, który uczestniczy w obchodach rocznicy wyzwolenia Auschwitz, ten były niemiecki obóz "jest miejscem, gdzie miliony ludzi otrzymują tak potrzebne obecnie w świecie szczepienie przeciwko amnezji historycznej". zobacz więcej wideo »

Andriejew: Auschwitz jest szczepionką przeciw amnezji... Kolarski: prawda o Auschwitz i Holokauście nie przestanie być... Video: tvn24 Kolarski: prawda o Auschwitz i Holokauście nie przestanie...27.01 | Prawda o Auschwitz, o zbrodni Holocaustu, nigdy nie przestanie być głoszona – zapewnił byłych więźniów niemieckich obozów w imieniu prezydenta RP jego przedstawiciel na obchodach 74. rocznicy wyzwolenia Auschwitz minister Wojciech Kolarski. Video: tvn24 Kolarski: prawda o Auschwitz i Holokauście nie przestanie...27.01 | Prawda o Auschwitz, o zbrodni Holocaustu, nigdy nie przestanie być głoszona – zapewnił byłych więźniów niemieckich obozów w imieniu prezydenta RP jego przedstawiciel na obchodach 74. rocznicy wyzwolenia Auschwitz minister Wojciech Kolarski. zobacz więcej wideo »

Kolarski: prawda o Auschwitz i Holokauście nie przestanie być... "Słowa nienawiści zatruwają wyobraźnię i otępiają sumienia" Video: tvn24 "Słowa nienawiści zatruwają wyobraźnię i otępiają sumienia"27.01 | Słowa nienawiści zatruwają wyobraźnię i otępiają sumienia. Może dlatego tak wielu milczy wobec zła - powiedział w niedzielę dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr Cywiński podczas głównej ceremonii upamiętniającej 74. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Video: tvn24 "Słowa nienawiści zatruwają wyobraźnię i otępiają sumienia"27.01 | Słowa nienawiści zatruwają wyobraźnię i otępiają sumienia. Może dlatego tak wielu milczy wobec zła - powiedział w niedzielę dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr Cywiński podczas głównej ceremonii upamiętniającej 74. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. zobacz więcej wideo »

"Słowa nienawiści zatruwają wyobraźnię i otępiają sumienia" "Holokaust wydobywał z każdego prawdziwe oblicze" Video: tvn24 "Holokaust wydobywał z każdego prawdziwe oblicze"27.01 | Holokaust wydobywał z każdego jego prawdziwe oblicze - czasami najlepsze, czasami najgorsze – powiedziała podczas obchodów 74. rocznicy wyzwolenia Auschwitz ambasador Izraela Anna Azari, cytując pisarkę Hannę Krall, która w rozmowie z nią wyraziła tę myśl. Video: tvn24 "Holokaust wydobywał z każdego prawdziwe oblicze"27.01 | Holokaust wydobywał z każdego jego prawdziwe oblicze - czasami najlepsze, czasami najgorsze – powiedziała podczas obchodów 74. rocznicy wyzwolenia Auschwitz ambasador Izraela Anna Azari, cytując pisarkę Hannę Krall, która w rozmowie z nią wyraziła tę myśl. zobacz więcej wideo »

"Holokaust wydobywał z każdego prawdziwe oblicze" "Państwo polskie stoi na straży prawdy" Video: tvn24 "Państwo polskie stoi na straży prawdy"27.01 | Państwo polskie stoi na straży prawdy, która nie może być relatywizowana; taką obietnicę prawdy o tamtych czasach chcę tutaj złożyć - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości 74. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Video: tvn24 "Państwo polskie stoi na straży prawdy"27.01 | Państwo polskie stoi na straży prawdy, która nie może być relatywizowana; taką obietnicę prawdy o tamtych czasach chcę tutaj złożyć - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości 74. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. zobacz więcej wideo »

"Państwo polskie stoi na straży prawdy" "Przyznawanie się dzisiaj do nazizmu to bezsprzecznie... Video: tvn24 "Przyznawanie się dzisiaj do nazizmu to bezsprzecznie...27.01 | W budynku tak zwanej Centralnej Sauny w byłym Auschwitz II-Birkenau rozpoczęła się główna uroczystość 74. rocznicy wyzwolenia obozu. Uczestniczy w niej między innymi około 50 byłych więźniów, premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Beata Szydło. Video: tvn24 "Przyznawanie się dzisiaj do nazizmu to bezsprzecznie...27.01 | W budynku tak zwanej Centralnej Sauny w byłym Auschwitz II-Birkenau rozpoczęła się główna uroczystość 74. rocznicy wyzwolenia obozu. Uczestniczy w niej między innymi około 50 byłych więźniów, premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Beata Szydło. zobacz więcej wideo »

"Przyznawanie się dzisiaj do nazizmu to bezsprzecznie... Przemówienie ocalałej z Auschwitz Janiny Iwańskiej Video: tvn24 Przemówienie ocalałej z Auschwitz Janiny Iwańskiej 27.01 | - Przyjechałam do Auschwitz w nocy. Kiedy otwarto nam wagony, pierwsza myśl była: nie umrę. To była pierwsza ulga, że w pociągu nie umrę. Otwarto nam drzwi. Kiedy wyszłam z wagonu poczułam zapach, który znałam z Treblinki - zapach palonych ciał. Wobec tego radość minęła, bo wiedziałam, że czeka mnie to samo - wspominała Iwańska. Video: tvn24 Przemówienie ocalałej z Auschwitz Janiny Iwańskiej 27.01 | - Przyjechałam do Auschwitz w nocy. Kiedy otwarto nam wagony, pierwsza myśl była: nie umrę. To była pierwsza ulga, że w pociągu nie umrę. Otwarto nam drzwi. Kiedy wyszłam z wagonu poczułam zapach, który znałam z Treblinki - zapach palonych ciał. Wobec tego radość minęła, bo wiedziałam, że czeka mnie to samo - wspominała Iwańska. zobacz więcej wideo »

Przemówienie ocalałej z Auschwitz Janiny Iwańskiej 74 lata temu wyzwolono obóz w Oświęcimiu Video: tvn24 74 lata temu wyzwolono obóz w Oświęcimiu27. 01 | 27 stycznia 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej otworzyli bramy niemieckiego obozu Auschwitz. Skrajnie wyczerpani więźniowie, których było tam jeszcze około 7 tysięcy - w tym pół tysiąca dzieci - witali ich jako wyzwolicieli. Video: tvn24 74 lata temu wyzwolono obóz w Oświęcimiu27. 01 | 27 stycznia 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej otworzyli bramy niemieckiego obozu Auschwitz. Skrajnie wyczerpani więźniowie, których było tam jeszcze około 7 tysięcy - w tym pół tysiąca dzieci - witali ich jako wyzwolicieli. zobacz więcej wideo »

74 lata temu wyzwolono obóz w Oświęcimiu Jolanta Hercog przywołuje wspomnienia więźniów z Auschwitz Video: tvn24 Jolanta Hercog przywołuje wspomnienia więźniów z Auschwitz- Jeżeli dziś chcemy odejść od nienawiści, to musimy mieć empatię, musimy być otwarci, musimy mieć współczucie w sobie, zrozumienie dla innych - mówiła we "Wstajesz i weekend" w TVN24 wicedyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego Jolanta Hercog,wspominając wyzwolenie nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W niedzielę przypada 74 rocznica jego wyzwolenia przez Armię Czerwoną. Video: tvn24 Jolanta Hercog przywołuje wspomnienia więźniów z Auschwitz- Jeżeli dziś chcemy odejść od nienawiści, to musimy mieć empatię, musimy być otwarci, musimy mieć współczucie w sobie, zrozumienie dla innych - mówiła we "Wstajesz i weekend" w TVN24 wicedyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego Jolanta Hercog,wspominając wyzwolenie nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W niedzielę przypada 74 rocznica jego wyzwolenia przez Armię Czerwoną. zobacz więcej wideo »

Jolanta Hercog przywołuje wspomnienia więźniów z Auschwitz Obchody wyzwolenia obozu w Oświęcimiu Video: tvn24 Obchody wyzwolenia obozu w Oświęcimiu27. 01 | Kilkudziesięciu byłych więźniów niemieckich obozów złożyło w sobotę wieniec i zapaliło znicze pod Ścianą Straceń w byłym Auschwitz I. Był to pierwszy akord obchodów 74. rocznicy wyzwolenia obozu, która przypada 27 stycznia. Video: tvn24 Obchody wyzwolenia obozu w Oświęcimiu27. 01 | Kilkudziesięciu byłych więźniów niemieckich obozów złożyło w sobotę wieniec i zapaliło znicze pod Ścianą Straceń w byłym Auschwitz I. Był to pierwszy akord obchodów 74. rocznicy wyzwolenia obozu, która przypada 27 stycznia. zobacz więcej wideo »

Obchody wyzwolenia obozu w Oświęcimiu Byli więźniowie złożyli kwiaty pod Ścianą Straceń w Auschwitz Video: tvn24 Byli więźniowie złożyli kwiaty pod Ścianą Straceń w Auschwitz27.01 | Kilkudziesięciu byłych więźniów niemieckich nazistowskich obozów złożyło w niedzielę wieniec i zapaliło znicze pod Ścianą Straceń w byłym Auschwitz I. W ten sposób rozpoczęły się obchody 74. rocznicy wyzwolenia obozu. Kulminacyjnym punktem będzie ceremonia w budynku tak zwanej Centralnej Sauny w Auschwitz-Birkenau. Uczestnicy uroczystości zmówią modlitwy przed pomnikiem ofiar obozu i oddadzą hołd zgładzonym. Video: tvn24 Byli więźniowie złożyli kwiaty pod Ścianą Straceń w Auschwitz27.01 | Kilkudziesięciu byłych więźniów niemieckich nazistowskich obozów złożyło w niedzielę wieniec i zapaliło znicze pod Ścianą Straceń w byłym Auschwitz I. W ten sposób rozpoczęły się obchody 74. rocznicy wyzwolenia obozu. Kulminacyjnym punktem będzie ceremonia w budynku tak zwanej Centralnej Sauny w Auschwitz-Birkenau. Uczestnicy uroczystości zmówią modlitwy przed pomnikiem ofiar obozu i oddadzą hołd zgładzonym. zobacz więcej wideo »

Byli więźniowie złożyli kwiaty pod Ścianą Straceń w Auschwitz Wideo: tvn24 Wspomnienia Leona Weintrauba z Auschwitz

"Potrzebujemy nowych inicjatyw"

"Słowa nienawiści zatruwają wyobraźnię i otępiają sumienia" W budynku tak... czytaj dalej » Maas zaapelował, by niemiecka "kultura pamięci" dostosowała się do tych realiów. "Rozliczenie się z bezprawiem narodowego socjalizmu przyczyniło się do tego, że nasz kraj jest dziś liberalny, otwarty na świat i pokojowy. Nie możemy jednak na tym poprzestać. Dziś potrzebujemy nowych inicjatyw, które sprawią, że historyczne doświadczenia będą służyły teraźniejszości" - zaznaczył.

W tym celu miejsca pamięci muszą stać się także miejscami nauki, "przypominanie (o Holokauście) nie może być muzealnicze", lecz dopasowane do czasów obecnych. Niemcy nie mogą jedynie przechowywać wiedzy historycznej, lecz powinny "przekuwać ją na społeczne zachowania" - ocenił.

Do nowych form przechowywania i przekazywania pamięci o Zagładzie odniósł się również pełnomocnik rządu Niemiec do spraw walki z antysemityzmem Felix Klein. - Musimy oczywiście znaleźć formy upamiętniania, które będą przemawiały do współczesnych ludzi, także do tych, którzy przybyli do nas w ostatnich latach, jako migranci albo uchodźcy - podkreślił w niedzielnej rozmowie z radiem Deutschlandfunk.

Apel Merkel

Klein dodał, że chodzi o "formy interaktywne, gdy na przykład nasz własny zakład, firma czy instytucja podejmuje refleksję na temat własnego postępowania w czasach narodowego socjalizmu, nad losem tamtych pracowników".

W opublikowanym w sobotę nagraniu kanclerz Niemiec Angela Merkel apelowała do obywateli swego kraju, by nie tolerowali przejawów antysemityzmu, nienawiści i fanatyzmu rasowego. Jak podkreśliła, w obecnych czasach problem ten jest nadal aktualny.

W najbliższy czwartek w Bundestagu odbędzie się ceremonia ku czci ofiar Holokaustu.

Oglądaj Wideo: tvn24 Byli więźniowie złożyli kwiaty pod Ścianą Straceń w Auschwitz