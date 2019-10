"Dziś taki zamach, jakiego dokonał Anis Amri, nie mógłby się zdarzyć"

Video: TVN24 BiS

Właściciel firmy transportowej o polskim kierowcy ciężarówki

20.12 | W samochodzie był zamontowany GPS. Cała trasa była pokazana. Ten, kto wsiadł do tego samochodu, to tak jakby dopiero uczył się nim jeździć - relacjonował w rozmowie z TVN24BiS Ariel Żurawski, właściciel firmy transportowej, do której należała ciężarówka. Samochód był odpalany o 15:45, podjeżdżał do przodu, do tyłu. Później do 19:40 nie było żadnych ruchów - dodawał.

