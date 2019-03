To uniesiona pięść reżimu, dla którego ważniejsze jest słowo przywódcy, niż szacunek wobec prawa i wolności - napisał berliński dziennik "Tagesspiegel", komentując wyrzucenie z Turcji dwóch niemieckich dziennikarzy. "Żadne niemieckie medium nie zmieni swojego zdania o Turcji, tylko dlatego, że jego korespondenci są poddawani naciskom" - podkreślono.

"To nie tylko akt samowoli, to też akt głupoty" - ocenia lewicowo-liberalna gazeta. Jeden z dziennikarzy, któremu nie przedłużono akredytacji w Turcji, to stały korespondent tego dziennika - Thomas Seibert, relacjonujący wydarzenia znad Bosforu od 22 lat. Drugi to Joerg Brase, stały korespondent telewizji ZDF. Halil Guelbeyaz z telewizji NDR, który nie był stałym korespondentem, również utracił akredytację.

"Turecki rząd chce zademonstrować siłę"

"Żadne niemieckie medium nie zmieni swojego zdania o Turcji, tylko dlatego, że jego korespondenci są poddawani naciskom. Gdyby taki był ukryty cel prezydenta, to czeka go dotkliwa porażka" - prognozuje "Tagesspiegel".

Erdogan: Turcja działa, by cztery miliony Syryjczyków mogły wrócić do kraju Władze Turcji... czytaj dalej » Dziennik zobowiązał się, że będzie dalej dokładnie informował swoich czytelników o wydarzeniach w Turcji, a także, że pozostanie uczciwy w swoich relacjach. Zaznaczono jednak, że nieufność wobec władz w Ankarze będzie jeszcze większa, zwłaszcza, że naciskały one na redakcje gazety oraz telewizji ZDF i NDR, by wymieniły swoich korespondentów na innych.

W rezultacie odmowy dziennikarze w niedzielę opuścili Turcję.

"Turecki rząd chce zademonstrować siłę. Chce zastraszyć" - uważa "Tagesspiegel". "Jest to uniesiona pięść reżimu, dla którego ważniejsze jest słowo przywódcy, niż szacunek wobec prawa i wolności. Turecka administracja chce, żeby było jasne, że to ona kontroluje media, a nie na odwrót" - dodaje.

Według "Tagesspiegla" takie działania są sprzeczne z podstawowymi prawami Zachodu, dla których wolność prasy jest rzeczą fundamentalną. Dziennik apeluje do Ankary o podjęcie decyzji: "Czy chce nadal korzystać z dostępu do zachodnich rynków, innowacji i turystów?" Czy "woli być częścią rosyjsko-szyickiego sojuszu, osi despotyzmu"?

Odpowiedzią Niemiec ostrzeżenie przed podróżami do Turcji

Dziennik przypomina, że Niemcy łączą z Turcją szczególne relacje ze względu na obecność licznej tureckiej diaspory nad Renem.

Rosja, Iran i Turcja rozmawiają o Syrii w Soczi Rosja... czytaj dalej » Berlin wielokrotnie krytykował autokratyczne - jego zdaniem - działania obecnego prezydenta i nieprzychylnie patrzył na próby politycznej aktywizacji tureckiej diaspory w RFN przez Erdogana.

W odpowiedzi na wyrzucenie dziennikarzy niemieckie MSZ umieściło na swojej stronie internetowej ostrzeżenie przed podróżami do Turcji: "Nie da się wykluczyć, że turecki rząd podejmie kolejne kroki przeciwko przedstawicielom niemieckich mediów" oraz organizacji pozarządowych.

Przewodnicząca CDU Annegret Kramp-Karrenbauer skrytykowała działania tureckiego rządu określając je mianem "samowoli państwa". Szefowa SPD Andrea Nahles uznała je z kolei za "wyraźny krok w tył w niemiecko-tureckich stosunkach". Szef frakcji Europejskiej Partii Ludowej w europarlamencie Manfred Weber (CSU), który jest też kandydatem na szefa Komisji Europejskiej napisał na Twitterze, że "pokazuje to po raz kolejny, że kraj oddala się od UE. Turcja nie pasuje do UE".