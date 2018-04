Niemiecki sąd: Puigdemont może wyjść za kaucją





Wyższy Sąd Krajowy Szlezwika-Holsztynu orzekł w czwartek, że zatrzymany w Niemczech były premier Katalonii Carles Puigdemont, którego ekstradycji domaga się Hiszpania, może zostać zwolniony za kaucją z aresztu.

Sąd określił wysokość kaucji na 75 tysięcy euro, wstrzymując zarazem orzeczone osadzenie Puigdemonta w areszcie ekstradycyjnym. W opinii sądu ekstradycja na podstawie stawianego mu w Hiszpanii zarzutu rebelii jest niedopuszczalna. Natomiast procedura ekstradycyjna na podstawie zarzutów korupcyjnych może być kontynuowana.

Oskarżony o rebelię

Były premier Katalonii ma stanąć przed sądem Decyzję, czy były... czytaj dalej » Puigdemont został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania 25 marca na autostradzie w Szlezwiku-Holsztynie. Wracał ze Skandynawii do Belgii, dokąd zbiegł w ubiegłym roku przed hiszpańskim wymiarem sprawiedliwości. Następnego dnia sąd rejonowy w Neumuenster orzekł umieszczenie go w areszcie.



Puigdemont jest w Hiszpanii oskarżony o rebelię i sprzeniewierzenie funduszy, jak zakwalifikowano wydanie przez jego gabinet środków na nieuznawane przez Madryt referendum niepodległościowe w Katalonii z 1 października 2017 roku. Grozi mu do 30 lat więzienia.



Wyższy Sąd Krajowy Szlezwika-Holsztynu uznał, uzasadniając swą decyzję o zwolnieniu Puigdemonta za kaucją, że wprawdzie "istnieje ryzyko ucieczki" Katalończyka, ale "znacznie zmalało, skoro ekstradycja na podstawie zarzutu rebelii jest niedopuszczalna".