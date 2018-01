Liderzy niemieckich chrześcijańskich demokratów i socjaldemokratów osiągnęli przełom w rozmowach sondażowych w sprawie koalicji rządzącej - podaje w piątek agencja dpa, powołując się na własne informacje.

Agencja zastrzega, że ostateczne porozumienie zależy jeszcze od zgody grup roboczych obu stron. W rozmowach sondażowych ma zapaść decyzja w sprawie formalnego rozpoczęcia negocjacji koalicyjnych.

Według dpa, przywódcy – Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) i "przede wszystkim Martin Schulz” (SPD) - chcą rekomendować swoim partiom przystąpienie do oficjalnych negocjacji koalicyjnych. Jeśli także grupy robocze obu stron opowiedzą się za negocjacjami w sprawie tzw. wielkiej koalicji, socjaldemokraci ostatecznie zajmą stanowisko w tej sprawie na zjeździe 21 stycznia.

Plan działania

Schulz o usuwaniu przeszkód z drogi, Merkel o energii. Ostatni dzień rozmów w Berlinie Blok partii... czytaj dalej » Po ostatnim, 24-godzinnym bloku rozmów, które - jak pisze BBC - skupiały się głownie na kwestiach podatkowych, strefie euro i migracji, sześciu liderów zaprezentowało członkom swoich partii 28-stronnicowy plan działania.

W dokumencie tym partie podkreśliły potrzebę bliskiej współpracy z Francją w celu wzmocnienia strefy euro. Zgodzono się na przekazanie "specjalnych funduszy budżetowych”, aby zapewnić ekonomiczną stabilność obszaru wspólnej waluty i wesprzeć "przemiany społeczne” i reformy strukturalne. Ich zdaniem fundusz ten mógłby stanowić podstawę dla utworzenia w przyszłości "budżetu inwestycyjnego” dla strefy euro.



"W bliskiej współpracy z Francją, chcemy w sposób zrównoważony wzmocnić i zreformować strefę euro, aby uczynić euro bardziej odpornym na globalne kryzysy” - stwierdziły partie.



Niemieccy konserwatyści i socjaliści zgodzili się także na dalsze ograniczenie eksportu broni, w tym natychmiastowe i całkowite odcięcie ich dostaw dla krajów zaangażowanych w konflikt w Jemenie.

Najważniejsze kwestie: podatki i migranci

Uzgodniono także plan ulg podatkowych dla obywateli Niemiec, które do 2021 roku mają wynieść 10 mld euro. SPD domagała się m.in. podniesienia najwyższej stopy podatkowej z 42 do 45 proc., ale - jak dowiaduje się dpa - ostatecznie postanowiono nie podnosić podatków. Chadecja postulowała zrezygnowanie przez państwo z zaciągania nowych długów, wskazując na dobrą sytuację w kwestii wpływów z podatków. Strony wyraziły gotowość do zwiększenia wkładu Niemiec do budżetu Unii Europejskiej.



Przywódcy chadecji i socjaldemokratów porozumieli się również w sprawie dołożenia starań, by liczba przybywających do Niemiec uchodźców nie przekraczała 180-220 tys. rocznie. Ustalono także, aby każdego miesiąca z programu łączenia rodzin uchodźczych mogło skorzystać najwyżej tysiąc osób. Odnosi się on wyłącznie do małżeństw zawartych przed migracją i tylko do osób niekaranych i "nie stanowiących zagrożenia".

Jak pisze agencja Reutera, zgoda w sprawie jednej z bardziej emocjonalnych kwestii, która dzieli socjaldemokratów i konserwatywne skrzydło chadeków może sugerować, że obie partie są bliskie porozumieniu.

Merkel pod ścianą

Według agencji Reutera kryzys koalicyjny w Niemczech negatywnie wpływa na pozycję Berlina na arenie międzynarodowej i wzbudza pytania o polityczną przyszłość Angeli Merkel.

Kanclerz Niemiec, osłabiona po wrześniowych wyborach do Bundestagu, w których jej partia uzyskała historycznie niski wynik - zwróciła się do lewicowej SPD, aby odnowić tzw. wielką koalicję, po bezowocnych negocjacjach koalicyjnych z Zielonymi i centroprawicową Wolną Partią Demokratyczną (FDP), które miały miejsce w listopadzie ubiegłego roku.

Socjaldemokraci deklarowali początkowo wolę przejścia do opozycji, zmienili jednak zdanie pod wpływem sugestii prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera.



Angela Merkel, która cieszy się dużym uznaniem za granicą i jest u władzy od 12 lat znalazła się w trudnej sytuacji. Jak pisze Reuters, sukces w rozmowach koalicyjnych jest jej potrzebny, aby nie dopuścić do podważenia własnej pozycji na scenie politycznej i osłabienia wpływów Niemiec na rzeczywistość międzynarodową, nie tylko w Unii Europejskiej.



Jako największa gospodarka na Starym Kontynencie i jedno z najbardziej wpływowych państw w UE, Niemcy są kluczowym krajem w regionie. Partnerzy Berlina oczekują więc, aby nowy niemiecki rząd pomógł pchnąć naprzód negocjacje brexitowe, reformę strefy euro i dyplomatyczne inicjatywy unijne.

Eksperci uważają, że nowy rząd powstanie nie wcześniej niż w marcu. Od 24 października Merkel i jej ministrowie sprawują swe obowiązki jedynie komisarycznie, co ogranicza pole manewru rządu, szczególnie w kwestiach międzynarodowych.