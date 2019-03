Niemcy nadal nie będą sprzedawać broni Saudom

Rząd Niemiec podjął decyzję o przedłużeniu o sześć miesięcy - do 30 września - zakazu eksportu broni do Arabii Saudyjskiej.

Zakaz dotyczy broni w całości wyprodukowanej w Niemczech, natomiast nie dotyczy uzbrojenia, w którego wytworzeniu firmy niemieckie są partnerem kooperacyjnym, m.in. we wspólnych projektach zbrojeniowych z Francją i Wielką Brytanią. Pod warunkiem jednak, że broń ta nie zostanie wykorzystana w konflikcie zbrojnym w Jemenie, gdzie od kilku lat trwają walki koalicji pod wodzą Arabii Saudyjskiej ze wspieranymi przez Iran rebeliantami Huti.

Ojciec, syn i walka o wpływy. "Subtelne, ale istotne znaki, że coś jest nie tak" Coraz więcej... czytaj dalej » Niemcy są czwartym na świecie eksporterem broni. Arabia Saudyjska to drugi po Algierii największy odbiorca niemieckiego uzbrojenia.



Rząd w Berlinie wstrzymał całkowicie sprzedaż broni do Arabii Saudyjskiej w październiku ubiegłego roku w reakcji na zabójstwo w saudyjskim konsulacie w Stambule krytycznego wobec Rijadu saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego.



Decyzja Niemiec wywołała niezadowolenie Francji i Wielkiej Brytanii, które uznały, że zakaz szkodzi wspólnym projektom zbrojeniowym. - Wspólna produkcja broni nie ma sensu, jeśli nie możemy tej broni eksportować - powiedział w lutym w wywiadzie dla gazety "Welt am Sonntag" francuski minister finansów i gospodarki Bruno Le Maire. - Jeśli chcemy być bardziej konkurencyjni i skuteczni, musimy być w stanie eksportować broń także do państw poza Europą - podkreślił Le Maire.

Źródło: EPA/ALEXANDER BECHER/PAP Książę Fajsal ibn Farhan Al Saud - nowy ambasador Arabii Saudyjskiej w Niemczech

Źródło: EPA/ALEXANDER BECHER/PAP Ambasador książę Fajsal ibn Farhan Al Saud i prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier