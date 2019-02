Uwięzieni przez ogień, zginęli w sypialni. Prawdopodobnie wszystkie ofiary to Polacy





Prawdopodobnie wszystkie pięć ofiar śmiertelnych pożaru w niemieckiej miejscowości Lambrecht to obywatele Polski - poinformował w sobotę rzecznik policji. Dzień wcześniej prokuratura mówiła o dwóch Polakach, którzy zginęli w pożarze.

Rzecznik policji zastrzegł, że całkowitą pewność co do tożsamości ofiar będzie można mieć po przeprowadzeniu badań DNA, których wyniki mają zostać przedstawione na początku przyszłego tygodnia. Ofiary to dwie kobiety i trzech mężczyzn, w tym 43-latek i 54-latek, których tożsamość potwierdziła już niemiecka prokuratura.

Uwięzieni przez ogień

Do pożaru w wielorodzinnym domu w Lambrecht w leżącym na zachodzie Niemiec kraju związkowym Nadrenia-Palatynat doszło w nocy z czwartku na piątek, około godziny 23.30.

Ogień pojawił się w kuchni jednego z mieszkań. Ciała wszystkich pięciu ofiar znaleziono w sypialni. Strażacy powiedzieli, że ludzie ci musieliby przebiec przez ogień, by się uratować. Droga na klatkę schodową prowadziła bowiem przez płonącą kuchnię.

Ofiary zginęły nie wskutek spalenia czy poparzeń, ale zatrucia dymem.

W budynku znajdowało się 17 lokatorów. Mieszkańców trzech mieszkań udało się bezpiecznie ewakuować. Znajdujące się na poddaszu mieszkanie, w którym doszło do pożaru, było wynajmowane przez parę, która zginęła. Trzy pozostałe ofiary to prawdopodobnie ich goście.

Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Sprawą zajmuje się prokuratura. Pożar mógł spowodować wadliwy klimatyzator.

Jak pisze dpa, na razie nic nie wskazuje na "działanie z zewnątrz". Rzecznik straży pożarnej powiedział, powołując się na wstępne ustalenia, że w mieszkaniu, w którym wybuchł pożar, nie było czujników dymu. Nie wyklucza się usterki technicznej lub nieumyślnego zaprószenia ognia przez którąś z ofiar.

Tragiczne pożary domów rzadkością

Pożary domów mieszkalnych z wieloma ofiarami śmiertelnymi zdarzają się w Niemczech rzadko, tym niemniej w ostatnich latach miały miejsce takie przypadki.

W październiku 2015 r. cztery osoby zginęły w Pforzheim w Badenii-Wirtembergii, prawdopodobnie wskutek nieostrożnego obchodzenia się z piecykiem, zaś w marcu 2013 r. w Backnang, również w Badenii-Wirtembergii, w pożarze zginęła kobieta wraz z siedmiorgiem dzieci.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Do pożaru doszło w miejscowości Lambrecht