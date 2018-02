Członkowie Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) od wtorku mogą głosować korespondencyjnie w wewnątrzpartyjnym referendum, które zdecyduje o odrzuceniu lub zatwierdzeniu umowy koalicyjnej wynegocjowanej wcześniej z chadekami. Głosowanie potrwa do 2 marca.

Jeśli większość z blisko 464 tys. członków SPD w Niemczech odrzuci umowę, kraj czekają kolejne wybory parlamentarne lub mniejszościowy rząd chadeckiego bloku CDU/CSU. Każda z tych opcji nie miała dotąd precedensu w powojennej historii Niemiec.

Szeregowi członkowie sprzeciwiają się

Wynik głosowania, który zostanie ogłoszony w niedzielę 4 marca, uznaje się obecnie za kwestię otwartą. Sondaże wskazują, że większość sympatyków SPD popiera umowę koalicyjną z chadekami, jednak ze względu na brak wewnątrzpartyjnych badań opinii trudno jest wyrokować, jak rozkładają się zdania wśród samych członków partii.



Kierownictwo SPD i wielu przedstawicieli wyższych szczebli partyjnych jest za zatwierdzenia koalicji, jednak wśród szeregowych członków silny jest sprzeciw wobec tworzenia kolejnej "wielkiej koalicji" z chadekami.



Poparcie dla SPD w sondażach zeszło obecnie do rekordowo niskiego poziomu, a socjaldemokratów dodatkowo pogrążyły kontrowersje wokół niekonsultowanego z bazą partyjną przekazania przywództwa Andrei Nahles oraz prowadzony publicznie spór między dotychczasowym szefem SPD Martinem Schulzem a szefem MSZ Sigmarem Gabrielem.

Stolica odrzuci umowę

Przeciwnicy kolejnego rządu SPD i chadeków twierdzą, że to właśnie udział SPD w poprzednim rządzie koalicyjnym Angeli Merkel w latach 2013-2017 sprawił, że socjaldemokraci w wyborach do Bundestagu na jesieni ubiegłego roku odnotowali najgorszy wynik od II wojny światowej.



Przedstawiciele kierownictwa SPD - obecny przejściowy lider partii Olaf Scholz i Nahles, która ma objąć stanowisko przewodniczącej w kwietniu - obecnie podróżują po kraju, próbując przekonać szeregowych członków do poparcia umowy koalicyjnej.



Jak pisze dziennik "Tagesspiegel", w Berlinie miejscowi działacze SPD, których jest ponad 21 tys., najpewniej odrzucą umowę w głosowaniu. Dotychczas odbyły się cztery z siedmiu konferencji regionalnych SPD, podczas których członkowie partii przedstawiali argumenty za i przeciw koalicji z chadekami. Trzy kolejne zaplanowane są na najbliższy weekend. Po nich odbyć się ma się kilkadziesiąt mniejszych spotkań.



Do tego dochodzi "tournee" po niemieckich miastach, prowadzone przez przeciwną koalicji socjaldemokratyczną młodzieżówkę Jusos. Ich kampania "Nie dla wielkiej koalicji" spotkała się z odzewem wielu członków SPD, a akcja namawiająca do zapisywania się do SPD, by w referendum odrzucić umowę koalicyjną, sprawiła, że w krótkim czasie liczba członków SPD wzrosła o ok. 24 tys. do blisko 464 tys