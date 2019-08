Jego zbrodnia doprowadziła do zamieszek. Nożownik z Chemnitz usłyszał wyrok





»

Nożownik z Chemnitz usłyszał wyrok Foto: PAP/EPA/FILIP SINGER Video: Reuters Nożownik z Chemnitz usłyszał wyrok 23.08 | Syryjczyk, oskarżony o zamordowanie mieszkańca Chemnitzw sierpniu 2018 roku, w czwartek usłyszał wyrok. Sąd w Dreźnie skazał go na dziewięć i pół roku więzienia. Zabójstwo wyprowadziło ludzi na ulice, doprowadzając do wielotysięcznych antyrządowych demonstracji i zamieszek. zobacz więcej wideo »

Zabójstwo w Chemnitz doprowadziło do demonstracji i zamieszek Foto: PAP/EPA/FILIP SINGER Video: Reuters Zabójstwo w Chemnitz doprowadziło do demonstracji i zamieszek 23.08 | Syryjczyk, oskarżony o dźgnięcie nożem mieszkańca Chemnitz w sierpniu 2018 roku, w czwartek usłyszał wyrok. Sąd w Dreźnie skazał go na dziewięć i pół roku więzienia. Śmierć 35-letniego Niemca wyprowadziła ludzi na ulice, doprowadzając do wielotysięcznych antyrządowych demonstracji i zamieszek. zobacz więcej wideo »

Foto: PAP/EPA/FILIP SINGER | Video: Reuters Dziewięć i pół roku więzienia dla nożownika z Chemnitz

Syryjczyk, oskarżony o dźgnięcie nożem mieszkańca Chemnitz w sierpniu 2018 roku, usłyszał wyrok. W czwartek sąd w Dreźnie skazał go na dziewięć i pół roku więzienia. Śmierć 35-letniego Niemca wyprowadziła ludzi na ulice, doprowadzając do wielotysięcznych antyrządowych demonstracji i zamieszek.

Tragedia rozegrała się na miejskim festynie, na którym doszło między mężczyznami do kłótni i bójki. 24-letni Syryjczyk Alaa S. wspólnie z poszukiwanym obecnie międzynarodowym listem gończym Irakijczykiem Farhadem A. dodatkowo ciężko ranili wówczas dwie inne osoby.



Prokuratura domagała się dla oskarżonego 10 lat więzienia. Obrońcy - uniewinnienia.



Ze względu na duże zainteresowanie mediów i opinii publicznej proces odbył się w Dreźnie. Przebiegał z zachowaniem nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa.

Źródło: PAP/EPA/FILIP SINGER Dziewięć i pół roku więzienia dla nożownika z Chemnitz

Demonstracje skrajnej prawicy

Merkel wzywa w Chemnitz do zdystansowania się od radykałów Podczas wizyty w... czytaj dalej » Po zabójstwie 35-letniego Niemca doszło w Chemnitz do wielotysięcznych demonstracji organizowanych m.in. przez narodowo-konserwatywne ugrupowanie Alternatywa dla Niemiec (AfD) i stowarzyszenie kibiców lokalnego klubu piłkarskiego. Brali w nich też udział członkowie organizacji neonazistowskich. W starciach z lewicowymi kontrdemonstrantami rannych zostało kilkadziesiąt osób.



Wydarzenia w Chemnitz przez kilka tygodni były politycznym tematem nr 1 w RFN. Dla AfD i prawicowych ugrupowań pozaparlamentarnych były one dowodem, że rząd nie panuje nad sytuacją w państwie, nie jest w stanie skutecznie chronić obywateli, a polityka migracyjna kanclerz Angeli Merkel stanowi zagrożenie dla Niemiec. Z kolei pozostałe partie dostrzegły niebezpieczny wzrost znaczenia organizacji neonazistowskich, które wykorzystywały protesty jako platformę do autopromocji i szkodziły wizerunkowi Niemiec.