USA chcą więcej Niemców w Syrii. Berlin: zamierzamy trzymać się obecnych zasad

Foto: Flickr / Bundeswehr Video: tvn24

"Groźba interwencji ma być straszakiem dla Syrii"

10.09 | Odwołano głosowanie w Kongresie USA ws. interwencji w Syrii. Powodem jest przekazanie chemicznego arsenału syryjskiego pod kontrolę międzynarodową. - Plan Baraka Obamy wydaje się jednak być bez zmian (...) Wieczorem w USA, a o g. 3 w nocy czasu polskiego, Barak Obama wygłosi orędzie do narodu - poinformował Marcin Wrona, wysłannik "Faktów" TVN w Waszyngtonie. - I teraz wielkie pytanie: co też będzie chciał w tym orędziu powiedzieć. Najprawdopodobniej będzie ciągle dążył do tego, by na Kapitolu jednak doszło do głosowania, i aby uzyskał ewentualną zgodę na uderzenie w Syrię. To ma być taki straszak, metoda wywierania nacisku na Syrię, by syryjski rząd nie wycofał się z przekazania kontroli nad swoim arsenałem chemicznym - ocenił Wrona.

»