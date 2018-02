- Jestem przekonana, że umowa koalicyjna może być podstawą dobrego, stabilnego rządu - powiedziała w środę po południu kanclerz Niemiec Angela Merkel, informując o zakończeniu rozmów z socjaldemokratami o utworzeniu nowego gabinetu w Berlinie. Martin Schulz zapowiedział gotowość przekazania Unii Europejskiej większych pieniędzy z budżetu Berlina.

- Rozmowy koalicyjne napotykały trudności, ale było warto - dodała Merkel, zaznaczając w rozmowie z mediami, że Niemcy "będą mieli stabilny rząd".

Finanse najważniejsze

Dodała, że będzie on inwestował w infrastrukturę i digitalizację, a wyznacznikiem nowego gabinetu CDU/CSU-SPD będą "solidne finanse".

"Zmęczeni, ale szczęśliwi. Jest umowa! Wreszcie!" Niemieckie media... czytaj dalej »

Kanclerz Niemiec wyjaśniła, że "doszło do wielu kompromisów, zwłaszcza w kwestii podziału ministerstw". Dodała, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż "wielu konserwatystów nie będzie zadowolonych z oddania SPD ministerstwa finansów".

Lider bawarskiej CSU Horst Seehofer - główny sprzymierzeniec Merkel - powiedział, że jest "zadowolony", a negocjatorzy "znaleźli odpowiedzi na trudny wynik wrześniowych wyborów" (z 2017 roku - red.). Dodał, że umowa koalicyjna jest "skrojona tak, by walczyć z podziałami w Niemczech".

Więcej dla Unii

Lider socjaldemokratów Martin Schulz, który według mediów będzie nowym szefem dyplomacji, powiedział, że "były to najtrudniejsze do tej pory rozmowy koalicyjne", i że jest "wdzięczny konserwatystom" za to, że zostały zawarte niektóre, trudniejsze dla nich kompromisy.

"Uda się". Rozmowy koalicyjne na ostatniej prostej W Berlinie... czytaj dalej »

Wchodząc w szczegóły rozmów i projektów koalicji, Schulz powiedział, że chce, by umowa o pracę na czas nieokreślony znów stała się normą w Niemczech.

Szef SPD dodał, że to, co osiągnięto w kwestii podejścia do Unii Europejskiej i jej przyszłości doprowadzi do "fundamentalnej zmiany kierunku w Europie". Podziękował za to Merkel i Seehoferowi.

Schulz podkreślił, że Niemcy chcą współpracować z Francją na rzecz wzmocnienia Unii. Lider socjaldemokratów zapowiedział, że Niemcy "przyjmą aktywną i wiodącą rolę w Europie".

Zapowiedział, że "kluczem" dla polityki kraju na kontynencie jest to, że Niemcy będą gotowe do przekazania większej ilości pieniędzy do unijnego budżetu.