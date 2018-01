Niemieckie partie prowadzące rozmowy koalicyjne - CDU/CSU i SPD - osiągnęły kompromis w jednej z kluczowych kwestii, jaką jest sprowadzanie do Niemiec rodzin przez uchodźców ze statusem osoby chronionej, a więc bez pełnego statusu uchodźcy - pisze we wtorek dpa.

Porozumienie zakłada, że do 31 lipca to łączenie rodzin pozostanie wstrzymane, a od 1 sierpnia będzie ograniczone do tysiąca osób miesięcznie. Dotyczy to imigrantów, którzy otrzymali w Niemczech status osoby chronionej, tzw. status pomocniczy, związany z wydaniem pozwolenia na pobyt w Niemczech przez okres jednego roku z możliwością przedłużenia.

W mocy ma ponadto pozostać obowiązujące już rozwiązanie dotyczące szczególnie trudnych przypadków. Szczegóły mają zostać wypracowane w najbliższych miesiącach.

"Łączenie rodzin jest ważne i słuszne"

Migracja, a zwłaszcza łączenie rodzin, to jedna z najtrudniejszych kwestii w rozmowach między chadecją a socjaldemokratami na temat utworzenia rządu. Na rozmowach koalicyjnych uzgodniono, że wstrzymanie do 31 lipca łączenia rodzin w przypadku uchodźców ze statusem osoby chronionej szybko uchwali Bundestag. Było ono wprowadzone przez rząd Angeli Merkel na dwa lata i miało obowiązywać do marca br.

Wiceszefowa frakcji SPD w Bundestagu Eva Hoegl podkreśliła, że "łączenie rodzin jest ważne i słuszne". - SPD zapewniła, że od 1 sierpnia łączenie rodzin będzie wreszcie znów możliwe także w przypadku rodzin osób, które otrzymały status pomocniczy - powiedziała.

Agencja dpa odnotowuje, że SPD nalegała na bardziej liberalne rozwiązanie, natomiast chadecja, a zwłaszcza CSU, domagała się ostrzejszego ograniczenia.

Kategoria osób chronionych obejmuje różne grupy migrantów. Są wśród nich m.in. osoby oczekujące na decyzję o azylu i uchodźcy, którym nie przysługuje azyl, gdyż nie byli prześladowani jako osoby indywidualne, lecz otrzymali status ochronny, w większości na czas ograniczony. W tej sytuacji znajduje się większość imigrantów z Syrii, którzy uciekli przed wojną domową w ich kraju.

Rozmowy na temat koalicji rządowej w Niemczech mają zakończyć się w lutym.