"Osiągnęliśmy porozumienie". Koalicjant zmienił zdanie po rozmowie z Merkel

Kanclerz Angela Merkel z CDU i szef bawarskiej CSU Horst Seehofer osiągnęli kompromis w sporze o migrację. Seehofer, który wcześniej zgłosił gotowość do dymisji, zmienił zdanie po rozmowach z Angelą Merkel - poinformował w poniedziałek Reuters.

- Po intensywnych rozmowach między CDU i CSU osiągnęliśmy porozumienie co do tego, jak możemy w przyszłości zapobiegać nielegalnej imigracji na granicy Niemiec z Austrią - powiedział po opuszczeniu siedziby CDU w Berlinie minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer.

"Duch partnerstwa w Unii Europejskiej jest zachowany"

Kanclerz Angela Merkel powiedziała, że Niemcy będą zatrzymywać migrantów zarejestrowanych w innych krajach Unii Europejskiej w centrach tranzytowych podczas gdy z krajami, z których przybyli, będzie negocjowany ich powrót.

- W ten sposób duch partnerstwa w Unii Europejskiej jest zachowany, a jednocześnie (jest to - red.) ważny krok w celu uporządkowania i kontrolowania wtórnej migracji. Jest to dokładnie to, co było i jest dla mnie ważne - powiedziała Merkel.

Jak informuje niemiecka agencja dpa, do tak zwanych centrów tranzytowych mogliby być kierowani ubiegający się o azyl i tam mogłyby zapadać decyzje o niewpuszczeniu do Niemiec tych uchodźców, którzy o azyl wystąpili już w innym kraju UE.

Reuters przypomina, że współtworzący rząd socjaldemokraci również muszą zaakceptować osiągnięty kompromis pomiędzy partiami chadeckimi.

Zapowiedź Seehofera

W poniedziałek rano lider bawarskiej CSU potwierdził, że podczas niedzielnego spotkania kierownictwa partii zaoferował rezygnację z szefowania MSW i CSU. W ciągu trzech dni od poniedziałkowego spotkania z Merkel polityk miał ogłosić swoją ostateczną decyzję w tej sprawie.

Jak wskazują eksperci, polityka Seehofera zdeterminowana jest w znacznym stopniu presją wywieraną przez młodsze pokolenie bawarskich chadeków, którzy wzywają go do zdecydowanego przeciwstawienia się kanclerz.