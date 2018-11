Agencje: Horst Seehofer zamierza ustąpić z funkcji w partii i rządzie





»

Horst Seehofer zamierza w przyszłym roku zrezygnować ze stanowiska szefa bawarskiej CSU, a następnie także z funkcji ministra spraw wewnętrznych w rządzie federalnym - w niedzielę poinformowały agencje. Według nich Seehofer oznajmił to wieczorem ścisłemu kierownictwu partii.

O decyzji Horsta Seehofera, koalicjanta Angeli Merkel, poinformowały powołujące się na własne źródła agencje Reutera oraz dpa.

- 2019 będzie rokiem odnowy CSU - cytuje wypowiedź Seehofera agencja dpa, powołując się na relacje uczestników niedzielnej narady w Monachium. Nowy szef CSU ma zostać wybrany podczas kongresu partii na początku przyszłego roku. Szef kontrwywiadu Niemiec "tymczasowo w stanie spoczynku". W tle warszawska mowa Minister spraw... czytaj dalej »

Niestabilna koalicja

Nie ma natomiast konkretnej daty ustąpienia Seehofera ze stanowiska federalnego ministra spraw wewnętrznych. Według dpa dał on jednak w niedzielę wyraźnie do zrozumienia, że jeśli już nie będzie szefem partii, to tym samym nie może dłużej piastować urzędu ministra w rządzie federalnym.

Również według agencji Reutera, ponieważ Angela Merkel z sojuszniczego CDU zapowiedziała swoje odejście z polityki wraz z końcem obecnej kadencji kanclerza Niemiec w 2021 roku, Seehofer "również chce ustąpić ze funkcji szefa MSW przed 2021 rokiem".

W najbliższych dniach 69-letni Horst Seehofer ma oficjalnie poinformować o swych politycznych planach.

Zdaniem Reutera odejście lidera CSU "może uczynić koalicję Merkel (CDU i CSU - red.) z centrolewicową partią SPD bardziej stabilną"."Seehofer w ostatnim roku dwukrotnie niemal doprowadził do upadku niemieckiego rządu, między innymi domagając się tego lata powstrzymania migrantów przed wjeżdżaniem do Niemiec przez Austrię", zauważa agencja. "Mówiąc wprost: szkoda". Seehofer o decyzji Merkel Przewodniczący... czytaj dalej »

Najgorszy wynik od 1950 roku

Jak podkreślają agencje, zapowiadane dymisje Seehofera to efekt najgorszego od 1950 roku wyniku CSU w niedawnych wyborach do parlamentu regionalnego Bawarii i zmasowanej krytyki w szeregach własnej partii.

W wyborach do bawarskiego parlamentu CSU zdobyła 37,2 proc. głosów. Dla ugrupowania, które od kilkudziesięciu lat dominuje w lokalnej polityce i wcześniej rządziło w Bawarii samodzielnie, oznaczało to utratę większości absolutnej i konieczność szukania koalicyjnego partnera. W sprawie utworzenia koalicyjnego rządu w Bawarii CSU porozumiała się z inną centroprawicową partią, Wolnymi Wyborcami (FW).