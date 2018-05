Macron z nagrodą Karola Wielkiego: wierzę w strefę euro z własnym budżetem

Prezydent Francji Emmanuel Macron otrzymał w czwartek w Akwizgranie nagrodę Karola Wielkiego za zasługi dla integracji europejskiej, wizję nowej Europy i zaangażowanie w walkę z nacjonalizmem i izolacjonizmem.

Jest drugim urzędującym prezydentem Francji, który został uhonorowany tą nagrodą. W 1988 roku otrzymał ją prezydent Francois Mitterrand, wspólnie z ówczesnym kanclerzem Niemiec Helmutem Kohlem.

Macron: system nierozprzestrzeniania broni jądrowej zagrożony Prezydent Francji... czytaj dalej » Po odebraniu nagrody Macron wezwał Europę do jedności i pełnej pewności siebie "europejskiej suwerenności" w obliczu coraz bardziej skomplikowanego świata i jednostronnych posunięć USA w takich kwestiach, jak zmiana klimatu i umowa z Iranem - relacjonuje Associated Press.

Francuski prezydent uznał, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu się USA z porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego była "błędem". Wyraził przekonanie, że porozumienie to jest najlepszym sposobem na kontrolowanie aktywności nuklearnej Iranu.

- Ubolewam nad decyzją amerykańskiego prezydenta. Myślę, że to błąd - powiedział Macron niemieckim stacjom telewizyjnym.

"Wierzę w strefę euro z własnym budżetem"

Prezydent podkreślił, że Europa musi umocnić swą suwerenność i nie może pozwalać na to, by jej kurs określały inne mocarstwa - relacjonuje niemiecka agencja dpa. - Zdecydowaliśmy się doprowadzić do pokoju i stabilności na Bliskim i Środkowym Wschodzie - powiedział Macron w kontekście wycofania się USA z umowy z Iranem.

Macron powtórzył swe stanowisko, zgodnie z którym strefa euro powinna mieć własny budżet. Podkreślił, że Unia Europejska potrzebuje ambitniejszego finansowania, by wesprzeć obronę swych interesów i doprowadzić do ekonomicznej i fiskalnej konwergencji państw członkowskich.

- Dlatego wierzę w silniejszą strefę euro, głębiej zintegrowaną, z własnym budżetem umożliwiającym inwestycje i konwergencje - powiedział.