Eksplozja i pożar budynku. Ludzie uciekali w panice

Foto: Christoph Petersen / PAP/EPA/ Video: [2013 Cable News Network inc. All rights reserved]

W USA zawalił się magazyn destylarni bourbonu

24.06 | Ponad 80 milionów dolarów - na tyle wstępnie oszacowano straty po zawaleniu się magazynu destylarni bourbonu w Bardstown na północy amerykańskiego stanu Kentucky. W zawalonej części budynku znajdowało się prawie 10 tysięcy beczek trunku, a w nich łącznie ponad 2 miliony litrów bourbonu. Do destylarni przyjechali eksperci, by zabezpieczyć beczki i zapobiec przedostaniu się alkoholu do gleby i pobliskich strumieni. Nie wiadomo, co było przyczyną zawalenia się konstrukcji. Wyjaśnić ma to wszczęte dochodzenie.

»