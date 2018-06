Dodał truciznę do kanapki. Policja bada śmierć 21 osób

Foto: Flickr Video: Google Earth / Digital Globe

W niemieckim mieście trwa dochodzenie w sprawie śmierci 21...

30. 06 | Niemieckie władze prowadzą dochodzenie w sprawie śmierci 21 pracowników pewnej firmy. Jeden z zatrudnionych miał zostać przyłapany na dodawaniu trucizny do lunchu swoich kolegów z pracy - pisze CNN. Do zdarzenia doszło w mieście Schloss Holte-Stukenbrock, położonym w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Podejrzany, któremu postawiono zarzut usiłowania zabójstwa, to 56-letni mężczyzna - podała policja, nie ujawniając jednak jego tożsamości.

»