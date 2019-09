Bronią klimatu, nie chcą SUV-ów. Tysiące rowerzystów sprzeciwiło się wystawie aut

"Zmiany klimatu to w istocie poważne wyzwanie cywilizacyjne"

03.07.| Podczas środowej konferencji prezydent Andrzej Duda mówił, że "anomalie pogodowe to coraz częstsze zjawisko, a zmiany klimatu to w istocie poważne wyzwanie cywilizacyjne". A jeszcze w styczniu bieżącego roku prezydent mówił, że nie wie "na ile w rzeczywistości człowiek przyczynia się do zmian klimatycznych", ponieważ "zmiany klimatu były w historii świata".

