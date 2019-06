Zabijał, bo chciał zaimponować kolegom. Pielęgniarz skazany za śmierć 85 osób





»

Były pielęgniarz został skazany na dożywocie Foto: FOCKE STRANGMANN / PAP/EPA Video: PAP/EPA Były pielęgniarz został skazany na dożywocie 6.06 | Były pielęgniarz oskarżony o zabijanie pacjentów poprzez podawanie im zastrzyków spowalniających pracę układu krążenia, w czwartek usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd uznał, że odebrał on życie 85 osobom. zobacz więcej wideo »

Tajemnicze morderstwa dokonane kuszą w Niemczech. Nie żyje 5... Foto: FOCKE STRANGMANN / PAP/EPA Video: Patryk Hyży / Fakty w Południe Tajemnicze morderstwa dokonane kuszą w Niemczech. Nie żyje 5... W sobotę pracownik jednego z pensjonatów niedaleko Pasawy w Bawarii odnalazł w pokoju ciała trzech osób. Wszystkie zginęły od strzałów z kuszy. Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że 53-letni mężczyzna i 33-letnia kobieta, którzy leżeli na łóżku, zostali zabici przez 30-letnią kobietę, która następnie popełniła samobójstwo. W tym tygodniu w budynku w Wittingen, kilkaset kilometrów od Pasawy, znaleziono ciała dwóch kolejnych kobiet. Mieszkanie, w którym doszło do zbrodni, należało do jednej z ofiar z Pasawy. Policjanci weszli do mieszkania po tym, jak sąsiedzi poinformowali władze o wydobywającym się z niego fetorze, dlatego śmierć kobiet w Dolnej Saksonii nastąpiła wcześniej niż trzech osób pod Pasawą. Niemiecka policja łączy te sprawy. zobacz więcej wideo »

Foto: FOCKE STRANGMANN / PAP/EPA | Video: PAP/EPA Rzeczywista skala zbrodni Nielsa Hoegela pozostaje nieznana

Niels Hoegel, były pielęgniarz oskarżony o zabijanie pacjentów poprzez podawanie im zastrzyków spowalniających pracę układu krążenia, usłyszał w czwartek wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd uznał, że odebrał on życie 85 osobom. Według niemieckich mediów to prawdopodobnie największa seria morderstw w powojennej historii Niemiec.

To kolejny proces 42-letniego Hoegla, który przebywa już w więzieniu. Tym razem był oskarżony o zamordowanie 100 osób w dwóch klinikach na północy Niemiec. W czwartek sąd uznał jego winę w 85 przypadkach. Rzeczywista skala jego zbrodni wciąż pozostaje nieznana. Śledczy podejrzewają, że w latach 2000-2005 mógł zabić nawet 300 osób. - Mimo naszych wysiłków, udało nam się rozproszyć jedynie część mgły - przyznał sędzia Sebastian Buehrmann.

Na sali sądowej Hoegel przeczytał przygotowane wcześniej oświadczenie: chciałbym szczerze przeprosić wszystkich za to, co zrobiłem.

Wstrzykiwał zabójcze dawki, by reanimować pacjentów

Zabił sto osób, bo mu się nudziło. Pielęgniarz przyznał się do winy Dawał taki... czytaj dalej » Jak zauważają media, był to największy proces seryjnego mordercy w powojennej historii Niemiec.

Według prokuratury Hoegel działał z niskich pobudek, a jego motywami była nuda, chęć zaimponowania kolegom i pokazania się jako kompetentny pracownik.

Hoegel robił pacjentom zastrzyki zawierające zbyt duże dawki leku na serce. Chodziło mu o to, by doprowadzić do ustania pracy układu krążenia. Następnie reanimował te osoby, kreując się na bohatera.

Ze statystyk szpitalnych wynikało, że na zmianie Hoegla liczba reanimacji i zgonów gwałtownie rosła. Kierownictwo kliniki w Oldenburgu zwolniło pielęgniarza, wystawiając mu jednak dobre świadectwo pracy. Dzięki temu mógł podjąć pracę w Delmenhorst, gdzie kontynuował proceder.

Według śledczych najmłodsza ofiara Hoegla miała 34 lata, a najstarsza 96.

Skazany w trzecim procesie

Prz Zarzut zabicia 97 osób. Powrót do sprawy niemieckiego pielęgniarza Niemieckiemu... czytaj dalej » estępcza działalność Hoegla wyszła na jaw, gdy jego kolega z pracy odkrył, że mężczyzna robił pacjentowi nieprzepisany zastrzyk. Doprowadziło to do pierwszego procesu. W 2008 roku Hoegel został skazany na siedem lat więzienia za usiłowanie morderstwa.

W latach 2014-2015 w drugim procesie skazano go na dożywocie za dwa zabójstwa oraz próbę dwóch kolejnych.

Służby dochodzeniowe przeprowadziły badania toksykologiczne pacjentów, którzy zmarli w obydwu szpitalach, co poskutkowało postawieniem kolejnych zarzutów i wszczęciem trzeciego procesu, który zakończył się w czwartek przed sądem w Oldenburgu.

Źródło: EPA/FOCKE STRANGMANN Były pielęgniarz Niels Hoegel został skazany za zabicie 85 pacjentów