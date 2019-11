"Powiedzmy to sobie dziś i to zakończmy". Ultimatum szefowej chadeków

Przewodnicząca niemieckiej CDU Annegret Kramp-Karrenbauer rzuciła wyzwanie wewnątrzpartyjnym przeciwnikom. Zażądała od zgromadzonych w piątek w Lipsku delegatów, aby zdecydowali, czy nadal chcą, aby była szefową partii. Pochodząca z Kraju Saary polityk w grudniu ubiegłego roku zastąpiła na czele tego ugrupowania Angelę Merkel.

Annegret Kramp-Karrenbauer, która zabrała głos w piątek na zjeździe CDU w Lipsku, zdecydowała się na ostre postawienie sprawy swojego przywództwa w partii, ponieważ od kilku miesięcy jest ono kwestionowane.

Będzie zmiana przywództwa w CDU?

- Jeśli Niemcy, których ja chcę, nie są Niemcami, jakie wy sobie wyobrażacie, (..) jeśli uważacie, że droga, którą chcę z wami iść, nie jest właściwa, to powiedzmy to sobie dziś i dziś to zakończmy. Tu i teraz - oświadczyła.



- Jeśli jednak, drodzy przyjaciele, chcecie takich Niemiec (jak ja), jeśli chcecie pójść tą ścieżką razem, to musimy zakasać rękawy tu i teraz i zacznijmy pracować - dodała.

Po tych słowach otrzymała siedmiominutową owację na stojąco od około tysiąca chadeckich delegatów.

Wewnątrzpartyjna opozycja

Pochodząca z Kraju Saary polityk, która w grudniu ubiegłego roku zastąpiła na czele CDU Angelę Merkel, zdążyła popełnić kilka gaf. Była krytykowana za brak doświadczenia w polityce federalnej i oskarżana o współodpowiedzialność za porażkę wyborczą chadeków w Turyngii (w wyborach uzyskali trzecie miejsce, zdobywając blisko 12 punktów procentowych mniej niż w 2014 roku).

Podczas rozliczeń za klęskę w tym wschodnioniemieckim landzie pod koniec października szef młodzieżówki chadeckiego bloku CDU/CSU Junge Union Tilman Kuban na posiedzeniu zarządu partii otwarcie zakwestionował kompetencje Kramp-Karrenbauer jako potencjalnej kandydatki na kanclerza. Powiedział też, że kwestia przywództwa w CDU jest otwarta.



Wcześniej, 11 października, Kuban doprowadził do przyjęcia przez Junge Union uchwały, w której domagano się wyłonienia kandydata CDU/CSU na kanclerza w prawyborach.



Zostało to powszechnie uznane za uderzenie w szefową partii, która liczyła, że nominację dostanie automatycznie.

Główny kontrkandydat zapewnia o lojalności

Główny rywal Kramp-Karrenbauer w partii to były przewodniczący frakcji CDU/CSU w Bundestagu Friedrich Merz. On również uważa, że chadeckiego kandydata na kanclerza powinni wyłonić członkowie partii w drodze prawyborów.



W programie trwającego zjazdu CDU nie ma jednak ani wyborów przewodniczącego, ani debaty na temat procedury wyznaczenia kandydata na kanclerza. W związku z tym kwestia przywództwa nie zostanie rozstrzygnięta podczas kongresu, który potrwa do soboty, zwłaszcza że Merz w stonowanym przemówieniu zapewnił Kramp-Karrenbauer o swojej lojalności.

Źródło: PAP/EPA Friedrich Merz i Annegret Kramp-Karrenbauer