Ulrich Wegener, twórca legendarnej niemieckiej jednostki antyterrorystycznej GSG 9, nie żyje. Dowódca brawurowej akcji uwolnienia zakładników z porwanego przez palestyńskich terrorystów samolotu Lufthansy w Mogadiszu w 1977 roku, zmarł w wieku 88 lat - podał w środę "Bild".

Pochodzący z Jueterbog w Brandenburgii syn oficera Reichswehry, niemieckiej armii z okresu międzywojennego, był jako 16-letni chłopiec w kwietniu i maju 1945 roku świadkiem walk o Berlin. W NRD spędził 18 miesięcy w więzieniu za rozdawanie antykomunistycznych ulotek. W 1952 roku uciekł do Niemiec Zachodnich.

"Przysiągłem wtedy sobie, że to się już nigdy nie powtórzy"

Po zakończonym śmiercią 11 izraelskich sportowców zamachu na uczestników Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 roku Wegener otrzymał od ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Hansa-Dietricha Genschera zadanie stworzenia elitarnej jednostki antyterrorystycznej, która miała zapobiec podobnej tragedii w przyszłości. - Przysiągłem wtedy sobie, że to się już nigdy nie powtórzy - powiedział w jednym późniejszych wywiadów Wegener, który był świadkiem nieudanego odbicia zakładników w Monachium.



18 października 1977 roku w stolicy Somalii Mogadiszu podczas trwającej siedem minut akcji, która ugruntowała sławę GSG 9, oddziałowi pod dowództwem Wegenera udało się oswobodzić wszystkich 86 zakładników. Dowódca przyznał po latach, że własnoręcznie zastrzelił dwóch z czterech palestyńskich porywaczy. Terroryści porwali pięć dni wcześniej niemiecki samolot na Majorce, by zmusić władze RFN do wypuszczenia z więzień wspólników z Frakcji Czerwonej Armii (RAF).



Wegener kierował antyterrorystami do 1988 roku. Następnie jako ekspert do spraw bezpieczeństwa uczestniczył w szkoleniu jednostki specjalnej w Arabii Saudyjskiej.



Jak podał "Bild", Wegener zmarł 28 grudnia.

