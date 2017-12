Nie żyje jedyna córka generała Franco





Foto: ENEX | Video: ENEX Carmen Franco miała 91 lat

W Madrycie w wieku 91 lat zmarła w piątek Carmen Franco, jedyne dziecko dyktatora generała Francisco Franco, który rządził Hiszpanią w latach 1936-75. Po jego śmierci zaangażowała się w utrwalanie pamięci o ojcu.

Źródło: Wikipedia Carmen Franco w młodości Maria del Carmen Franco y Polo, znana powszechnie jako Carmen Franco, zmarła w domu na skutek choroby nowotworowej, która została u niej zdiagnozowana latem 2016 roku.



Carmen Franco miała honorowe tytuły księżnej Franco oraz markizy Villaverde, przyznane jej przez byłego króla Hiszpanii Juana Carlosa. Nosiła też między innymi tytuł damy Korpusu Szlacheckiego Księstwa Asturii.

"Franco, mój ojciec"

Córka dyktatora, nazywana "Carmencita", była długoletnią przewodniczącą założonej w 1976 roku Narodowej Fundacji im. Francisco Franco (FNFF). Jej celem jest upowszechnianie pamięci o osobie i działalności hiszpańskiego generała.

Źródło: PAP/EPA / JOSE HUESCA Carmen Franco miała 91 lat Franco nie tylko przyczyniła się do zebrania przez fundację ponad 30 tysięcy dokumentów autorstwa ojca, ale też sama wielokrotnie wypowiadała się o nim.

W 2008 roku opublikowała jego biografię zatytułowaną "Franco, mój ojciec", w której usiłowała przedstawić bardziej ludzkie oblicze dyktatora.



W książce, napisanej wspólnie z Jesusem Palaciosem i Stanleyem Payne, Franco ujawniła między innymi szczegóły swojego życia we Francji, gdzie jako dziecko przebywała podczas hiszpańskiej wojny domowej.



W lipcu FNFF udało się skutecznie zaskarżyć uchwałę madryckiego ratusza nakazującą zmianę nazw stołecznych ulic, które gloryfikują osoby lub miejsca związane z aktami przemocy popełnionymi przez frankistów podczas wojny domowej w Hiszpanii i w okresie dyktatury.



Tymczasem 11 grudnia przed sądem w mieście Bergara, w północnej Hiszpanii, ruszył proces w sprawie zbrodni popełnionych przez zwolenników frankizmu. To pierwszy tego typu proces dotyczący ofiar hiszpańskiej wojny domowej.



Generał Franco i jego zwolennicy zapoczątkowali zamach stanu 18 lipca 1936 roku. Pucz przerodził się w trwającą do 1939 roku wojnę domową, w którą uwikłane były inne kraje wspierające strony konfliktu, między innymi Niemcy, ZSRR i Włochy.

Dopiero w 1973 roku, po 37 latach kierowania rządem, Franco zrezygnował z funkcji premiera, zachowując jednak najwyższą władzę w państwie jako regent i zwierzchnik sił zbrojnych. Dyktatura zakończyła się dwa lata później wraz ze śmiercią generała.