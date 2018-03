Video: Dariusz Bochenek / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

20.03.2018

Czy Muammar Kaddafi finansował prezydencką kampanię we Francji 11 lat temu? Na to pytanie muszą odpowiedzieć śledczy, którzy we wtorek zatrzymali Nicolasa Sarkozy'ego, który został prezydentem Francji w 2007 roku. W kampanii miał użyć 50 milionów euro, które miał otrzymać od ówczesnego libijskiego przywódcy. Były prezydent w areszcie może pozostać aż 48 godzin. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

