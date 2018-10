"NYT": Trump nie uważa, gdy dzwoni do przyjaciół. Podsłuchują go Chiny i Rosja





»

Donald Trump regularnie używa niezabezpieczonego telefonu do rozmów ze starymi znajomymi. Dzięki temu rutynowo podsłuchują go Chiny i Rosja - poinformował w środę amerykański dziennik "New York Times". Gazeta, powołując się na rozmówców z administracji USA twierdzi, że uzyskane w ten sposób informacje państwa te starają się wykorzystać przeciwko Amerykanom.

"NYT" powołuje się na informacje od byłych i obecnych amerykańskich urzędników. Seria podejrzanych przesyłek w USA. Trump: zaangażowaliśmy całą siłę rządu Cała siła rządu... czytaj dalej »

Cel: wpłynąć na Trumpa

Według amerykańskiego dziennika prezydent USA miał być wielokrotnie ostrzegany, że jego rozmowy przez telefon komórkowy nie są bezpieczne i rutynowo podsłuchują je rosyjscy szpiedzy, jednak Trump ma wciąż odmawiać zrezygnowania z tych telefonów.

Zgodnie z informacjami rozmówców gazety amerykańskiej agencje wywiadowcze ustaliły, że telefoniczne rozmowy Donalda Trumpa są podsłuchiwane zarówno przez Rosję, jak i Chiny.

Zwłaszcza Chiny - informuje "NYT" - mają "wyrafinowane podejście" do podsłuchiwanych rozmów. Starają się wykorzystywać je do ustalania, co Trump myśli, czyich opinii słucha i w jaki sposób można go przechytrzyć.

Obecnie Pekin stara się wykorzystywać informacje z tych rozmów przede wszystkim do zapobiegnięcia eskalacji wojny handlowej między USA a Chinami - twierdzi "NYT". Chińczycy polegają w tej sprawie na chińskich przedsiębiorcach i innych obywatelach powiązanych z Pekinem, by propagować określone argumenty wśród zaufanych ludzi Trumpa i starać się w ten sposób wpłynąć również na prezydenta USA. Misja Boltona w Moskwie. "Nie przywiozłem więcej oliwek" Koniec układu... czytaj dalej »

Agencja Reutera nie otrzymała dotąd od Białego Domu komentarza w tej sprawie.

Kolejne doniesienia o podsłuchach

Obawy dotyczące podsłuchiwania rozmów w rejonie Waszyngtonu pojawiały się w tym roku już przy kilku okazjach - zauważa Reuters.

W marcu ostrzegał przed tym Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego w wysłanym do kilku senatorów liście. Z kolei w czerwcu gazeta "Washington Post" informowała, że władze federalne mają sygnały o zaawansowanym podsłuchiwaniu rozmów telefonicznych w rejonie Białego Domu i innych szczególnie wrażliwych obiektów w Waszyngtonie.