"New York Times": Bannon wezwany przez zespół prokuratora Muellera

Zespół dochodzeniowy prokuratora specjalnego Roberta Muellera wezwał byłego głównego stratega Białego Domu, Steve'a Bannona do złożenia zeznań w sprawie ingerencji Rosji w amerykańskie wybory prezydenckie w 2016 roku – podał we wtorek "New York Times".

Zeznania Bannona mają dotyczyć ewentualnych powiązań i kontaktów osób z najbliższego otoczenia obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa z przedstawicielami Kremla w czasie kampanii prezydenckiej w 2016 roku.

Odpowiadał na pytania kongresmenów

Bannon zeznawał we wtorek za zamkniętymi drzwiami przed komisją ds. wywiadu Izby Reprezentantów USA, która także bada, czy nie doszło do zmowy między pracownikami sztabu wyborczego Donalda Trumpa a Rosjanami, a w konsekwencji do wmieszania się Moskwy w przebieg amerykańskicg wyborów.

"NYT" sugeruje, że sam Bannon nie jest bezpośrednio objęty śledztwem zespołu Muellera, a występuje w nim tylko jako świadek.

W zeszłym tygodniu Bannon – były doradca prezydenta Trumpa ds. strategicznych - zrezygnował ze stanowiska prezesa zarządu prawicowego portalu informacyjnego Breitbart News Network.

Miało to związek z opublikowaniem książki Michaela Wolffa "Fire and Fury: Inside the Trump White House". Cytowany w niej obszernie Bannon ocenił Trumpa jako "umysłowo niezdolnego" do panowania nad Białym Domem i jego personelem.

Bannon miał także powiedzieć, że spotkanie syna obecnego prezydenta, Donalda Trumpa juniora i czołowych przedstawicieli sztabu wyborczego Trumpa w czerwcu 2016 roku z grupą Rosjan było "zdradzieckie" i "niepatriotyczne".