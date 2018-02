Netanjahu pokazał kawałek "irańskiego drona". "Izrael nie pozwoli na pętlę terroru"





Izraelski samolot zestrzelony Foto: EPA/RONALD WITTEK Video: tvn24 Izraelski samolot zestrzelony 10.02 | Izraelska armia oświadczyła w sobotę, że jej myśliwiec został zniszczony przez syryjską obronę przeciwlotniczą podczas ataku na irańskie stanowisko w Syrii, z którego wcześniej wystartował samolot bezzałogowy w stronę Izraela. Rzecznik izraelskiej armii, komentując ten incydent, poinformował, że piloci są ranni i oświadczył, że Iran "jest odpowiedzialny za to poważne naruszenie izraelskiej suwerenności". Teheran z kolei zaprzeczył izraelskim twierdzeniom, które określił jako "absurdalne" i kłamliwe. zobacz więcej wideo »

Wzrost napięcia między Izraelem a Iranem nastąpił 10 lutego, kiedy to Izrael wysłał swoje myśliwce do Syrii

Iran stanowi największe zagrożenie dla świata - oświadczył premier Izraela. Benjamin Netanjahu zaprezentował w czasie swojego wystąpienia w Monachium przedmiot, który - jak wyjaśniał - jest elementem zniszczonego irańskiego drona. Jak dodał, Izrael w razie potrzeby gotowy jest do działania nie tylko przeciw wspieranym przez Teheran siłom na Bliskim Wschodzie, lecz także przeciw samemu Iranowi.

Reżim Asada: jeżeli Izrael zaatakuje, czekają go "kolejne niespodzianki" MSZ w Damaszku... czytaj dalej » - Izrael nie pozwoli, żeby reżim [irański] założył nam na szyję pętlę terroru. Jeśli będzie taka potrzeba, podejmiemy akcję nie tylko przeciw wspieranym przez Iran siłom, ale także przeciw samemu Iranowi - powiedział premier Netanjahu podczas wystąpienia na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

"Ciągłe imperium otaczające Bliski Wschód"

Mówiąc te słowa, trzymał w rękach przedmiot - jak powiedział, jest to kawałek irańskiego drona, który naruszył izraelską przestrzeń powietrzną. Pokazał też mapę Bliskiego Wschodu, ilustrującą zwiększającą się aktywność Iranu w regionie, apelując do zgromadzonych w Monachium amerykańskich i europejskich urzędników, aby natychmiast dali tej aktywności odpór.

Zdaniem Netanjahu, podczas gdy koalicja pod dowództwem USA odzyskuje terytorium od Państwa Islamskiego, Iran umacnia swoją pozycję, próbując "ustanowić ciągłe imperium otaczające Bliski Wschód od południa w Jemenie, ale także próbując stworzyć most lądowy z Iranu do Iraku, Syrii, Libanu i Gazy".

Wspieranie Asada

"Ciężkie ciosy" Izraela w Syrii. Netanjahu: będą dalsze działania Będziemy zwalczać... czytaj dalej » Wzrost napięcia między Izraelem a Iranem nastąpił 10 lutego, kiedy to Izrael wysłał swoje myśliwce do Syrii po zestrzeleniu wysłanego z Syrii irańskiego drona, który naruszył izraelską przestrzeń powietrzną. Podczas ataku na irańskie stanowisko w Syrii, siły izraelskie straciły jeden samolot wielozadaniowy F-16.

Izrael wydał w ostatnim czasie szereg zdecydowanych ostrzeżeń na temat zwiększonego zaangażowania Iranu wzdłuż izraelskich granic z Syrią i Libanem.

Szyicki Iran wspiera siły prezydenta Syrii Baszara el-Asada w trwającym od 2011 roku konflikcie, a także Hezbollah - radykalną organizację szyicką z Libanu.