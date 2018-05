Netanjahu spotka się z Putinem

"Iran jednoznacznie, od lat, dąży do uzyskania broni atomowej"

Foto: PAP/EPA/SEBASTIAN SCHEINER / POOL Video: tvn24

"Iran jednoznacznie, od lat, dąży do uzyskania broni atomowej"

6.05 | - Trump mówi o tym, jak chcielibyśmy, żeby było. Myślę, że cała społeczność międzynarodowa zgodzi się z Trumpem, że wszyscy chcieliby, aby nie było możliwe, żeby Iran zyskał broń atomową. Tyle tylko, że do tego, aby tak się stało trzeba by jeszcze, żeby Iran się z tym zgadzał - zauważał w TVN24 BiS Konstanty Gebert, publicysta "Gazety Wyborczej", komentator spraw międzynarodowych, autor książek. - Iran jednoznacznie, od lat, dąży do uzyskania broni atomowej - dodawał

»