Netanjahu przesłuchany w sprawie zakupu niemieckich okrętów podwodnych





Foto: Jim Hollander / PAP/EPA | Video: Reuters Benjamin Netanjahu

Izraelska policja przesłuchała we wtorek premiera Benjamina Netanjahu w ramach śledztwa w sprawie zakupu przez Izrael trzech niemieckich okrętów podwodnych. Rzecznik policji zaznaczył, że Netanjahu nie jest w tej sprawie podejrzanym.

Śledztwo dotyczy bliskich współpracowników szefa rządu. Podejrzanym zarzuca się konflikt interesów oraz spore korzyści finansowe w zamian za obietnicę wpłynięcia na decyzję premiera.



Agencja dpa pisze, że według krytyków Netanjahu premier przeforsował zakup tych okrętów podwodnych wbrew stanowisku wojskowych i resortu obrony.



Rzecznik Netanjahu powiedział we wtorek, że szef rządu "szczegółowo opowiedział o profesjonalnych rozważaniach, którymi kierował się, podejmując decyzje w sprawie okrętów podwodnych (...) oraz ich znaczenia dla bezpieczeństwa państwa". Rzecznik dodał, że Netanjahu "z zadowoleniem przyjął okazję do przedstawienia całościowego obrazu i raz na zawsze obalić fałszywe twierdzenia polityków i innych".



Rząd Niemiec wydał w październiku 2017 roku zgodę na sprzedaż Izraelowi trzech niemieckich okrętów podwodnych. Zbudowane w zakładach ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) w Kilonii okręty mają zastąpić do roku 2027 starsze jednostki. Wartość poufnej transakcji szacowana jest na 1,5 mld euro. Dpa pisze, powołując się na doniesienia mediów, że przed dostawą okrętów wyjaśnione muszą jednak zostać wszelkie podejrzane aspekty tej transakcji.