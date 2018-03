Samolot linii US-Bangla z 67 pasażerami i czterema członkami załogi rozbił się obok pasa startowego międzynarodowego lotniska w Katmandu - informują w poniedziałek nepalskie media, powołujące się na władze portu. Trwa akcja ratownicza. Ministerstwo turystyki mówi o 25 uratowanych osobach, które zostały przewiezione do okolicznych szpitali.

Do katastrofy doszło w poniedziałek wczesnym popołudniem na międzynarodowym lotnisku Tribhuvan w stolicy Nepalu, Katmandu.

Kłęby dymu nad lotniskiem

Według "Kathmandu Post", maszyna bangladeskich linii US-Bangla rozbiła się po wschodniej stronie pasa startowego. Na pierwszych zdjęciach zrobionych z terenu lotniska, publikowanych w mediach społecznościowych, widać w oddali kłęby ciemnego dymu wznoszące się nad portem.

Cytowany w lokalnych mediach rzecznik lotniska Prem Nath Thakur poinformował, że mogący przewozić 78 pasażerów Bombardier Dash 8 Q400 wypadł z pasa podczas lądowania i rozbił się na znajdującym obok boisku piłkarskim. Następnie maszyna stanęła w płomieniach.

25 osób zostało uratowanych i przewiezionych do szpitali - podał przedstawiciel nepalskiego ministerstwa turystyki. Pierwsze informacje mówiły o 17 ocalałych.

Przedstawiciele lotniska, cytowani przez "Kathmandu Post", twierdzą, że na pokładzie maszyny było 71 osób - 67 pasażerów i czterech członków załogi.

Na miejscu trwa akcja ratownicza.

Źródło: Wikipedia CC BY-SA 4.0 / Murad Hashan W Katmandu rozbił się 78-miejscowy samolot Bombardier Dash 8

Samolot "poza kontrolą"?

Dyrektor generalny Nepalskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego Sanjiv Gautam stwierdził, że samolot znajdował się "poza kontrolą" w chwili, gdy podchodził do lądowania.

- Samolot uzyskał pozwolenie na lądowanie z południowego krańca pasa, lecąc znad Koteshwor, ale wylądował z północnej strony - powiedział. Jak podejrzewa, może to oznaczać, że maszyna miała problemy techniczne, jednak jest zbyt wcześnie, by móc to potwierdzić.

Źródło: Google Maps Do wypadku doszło na lotnisku międzynarodowym w stolicy Nepalu