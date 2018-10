Tragedia w Himalajach. Nie żyje co najmniej ośmiu himalaistów

Foto: Shutterstock Video: TVN24 BiS

Góra wyższa niż Mount Everest. "W większej części jest...

17.02 | Hawaje mogą się pochwalić się górą wyższą niż Mount Everest. To Mauna Kea, góra i wulkan, której wysokość przekracza 10 tysięcy metrów. Jest jednak jedno ale. - W większej części jest schowana pod oceanem - tłumaczy Magda Bębenek, podróżniczka. - Nad oceanem jest trochę ponad 4 tysiące metrów - dodaje. Jednocześnie tłumaczy, że wyspa Hawaii - największa z archipelagu Hawajów - stworzona jest przede wszystkim z trzech głównych wulkanów. Hawaje to zresztą 50. stan Stanów Zjednoczonych. Jak jednak wskazuje podróżniczka, "jest ruch dążący do odzyskania niepodległości". Materiał z cyklu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS

