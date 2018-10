Wysłannik USA o denuklearyzacji Korei: jestem pewien, że jest w zasięgu





»

Korea Północna musi zintensyfikować swoje działania w kwestii rozbrojenia nuklearnego, jeśli chce osiągnąć pokój z Koreą Południową - oświadczył w poniedziałek w Seulu specjalny reprezentant USA do spraw północnokoreańskich Stephen Biegun.

Biegun gościł w poniedziałek w Seulu, gdzie spotkał się m.in. ze swoim południowokoreańskim odpowiednikiem Lee Do-hoonem. Obaj podkreślili, że USA i Korea Południowa muszą ściśle współpracować, jeśli ma być osiągnięty cel w postaci rozbrojenia nuklearnego północnokoreańskiego reżimu. "Minęło 65 lat od jego śmierci na polu bitwy". Znaleziono kości, bagnet i nieśmiertelnik W trakcie... czytaj dalej »

"Mamy tu wspólny cel"

Spotkanie było efektem amerykańskich obaw, że Seul może złagodzić swoje stanowisko w sprawie likwidacji arsenału atomowego Pjongjangu po tym, jak prezydent Korei Południowej Mun Dze In i przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zawarli we wrześniu porozumienie w sprawie zmniejszenia napięć na Półwyspie Koreańskim. Obaj przywódcy uzgodnili m.in. wstrzymanie "wszelkich wrogich działań" w pobliżu granicy, w tym ćwiczeń wojskowych, a także stopniowe wycofywanie posterunków strażniczych, broni i min ze strefy zdemilitaryzowanej.

Relacje między Waszyngtonem i Seulem ostatnio ochłodziły się także po wypowiedzi amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który kilkanaście dni temu powiedział, że Korea Południowa nie zniesie sankcji na Pjongjang bez zgody USA. W odpowiedzi Mun Czung In, doradca prezydenta Korei Południowej Mun Dze Ina ds. bezpieczeństwa oświadczył, że Korea Południowa jest niepodległym państwem i nie potrzebuje zgody USA, by znieść nałożone przez siebie jednostronne sankcje na Koreę Północną.

- Mamy tu wspólny cel, jakim jest zakończenie wieloletniej wojny na Półwyspie Koreańskim - powiedział Biegun podczas spotkania z Lee. - Podstawowym warunkiem, aby to osiągnąć, jest doprowadzenie do ostatecznej, w pełni weryfikowalnej denuklearyzacji Korei Północnej. Jestem absolutnie pewien, że to jest w zasięgu - dodał.

Źródło: PAP / EPA / Ahn Young-joon Steve Biegun i Lee Do-hoon rozmawiali o działaniach wobec Korei Północnej

Południowokoreańska agencja Yonhap poinformowała, że amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo zamierza w przyszłym tygodniu spotkać się w Waszyngtonie z przedstawicielami Korei Północnej, aby kontynuować negocjacje w sprawie likwidacji broni atomowej oraz uzgodnić szczegóły drugiego spotkania Donalda Trumpa z Kim Dzong Unem. Wojskowi obu Korei spotkali się w Panmundżomie Korea Południowa... czytaj dalej »

Powolne negocjacje

Władze w Pjongjangu i Waszyngtonie jeszcze nie doszły do porozumienia, czy najpierw powinno dojść do denuklearyzacji Korei Północnej, czy też do zawarcia pokoju między obiema Koreami. Lee Do-hoon podkreślił, że uzgodnienie tych kwestii jest sprawą kluczową, a przedstawiciele USA i Korei Płd. powinni spotykać się tak często, jak tylko jest to możliwe.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un wielokrotnie deklarował w tym roku skłonność do rezygnacji z broni jądrowej. Konkretne kroki w tej sprawie uzależnił jednak od podjęcia przez USA "analogicznych środków". Pjongjang naciska na zniesienie międzynarodowych sankcji gospodarczych, w czym popierają go Chiny i Rosja. Waszyngton wciąż realizuje jednak politykę "maksymalnej presji" i wyklucza jakiekolwiek ustępstwa do czasu "pełnej, możliwej do zweryfikowania i nieodwracalnej denuklearyzacji".

Oba państwa koreańskie są w stanie wojny od 1950 roku. Wprawdzie działania wojenne zakończono po trzech latach, ale do dziś nie podpisano traktatu oficjalnie uznającego jej koniec. Deklarację na rzecz pokoju przywódcy obu krajów podpisali w kwietniu tego roku w Panmundżom.