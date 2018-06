NBC News: Korea Północna potajemnie zwiększyła produkcję nuklearną





»

Amerykański wywiad jest przekonany, że Korea Północna zwiększyła w swoich tajnych ośrodkach na przestrzeni ostatnich miesięcy produkcję paliwa jądrowego. Kim Dzong Un ma jednak starać się ukryć te działania, ponieważ oczekuje ustępstw administracji USA w rozmowach dwustronnych - informuje amerykańska telewizja NBC News.

Stacja powołuje się na pragnących zachować anonimowość przedstawicieli amerykańskiej administracji, którzy zapoznali się z raportami CIA i innych agencji wywiadowczych. Z tych analiz wynika, że w ostatnim czasie Korea Północna zwiększyła produkcję wzbogaconego uranu. Zawieszenie wspólnych ćwiczeń "tworzy większe możliwości dla dyplomatów" Odwiedzający Seul... czytaj dalej »

Pjongjang chce oszukać?

Analitycy wywiadu, według NBC News, twierdzą, że wbrew deklaracjom o denuklearyzacji, reżim północnokoreański nie rezygnuje ze swojego programu rozwoju broni atomowej, która jest niezbędna do przetrwania państwa, jednocześnie dążąc "do pozyskania wszelkich możliwych ustępstw ze strony administracji Donalda Trumpa".

Według cytowanych przez stację informatorów Koreańczycy z Północy, nawet w trakcie dyplomatycznych zabiegów poprzedzających czerwcowe spotkanie w Singapurze prezydenta Donalda Trumpa i Kim Dzong Una, nasilili produkcję wzbogaconego uranu potrzebnego do produkcji broni atomowej. "Brakuje dowodów, że Korea Północna ogranicza swój arsenał (atomowy), lub zaprzestała produkcji w tym sektorze", stwierdził jeden z rozmówców NBC News, który miał dostęp do ostatnich raportów wywiadowczych. Nowe budynki w koreańskim ośrodku atomowym Jak pokazują... czytaj dalej »

Także inni informatorzy stacji są zdania, że Korea Północna ma zamiar oszukać USA. - Wiemy o kilku rzeczach, które Korea Północna od dłuższego czasu próbuje przed nami ukryć - powiedział jeden z nich. Zdaniem wywiadu, w Korei Północnej, oprócz oficjalnego ośrodka wzbogacania uranu w Jongbjon, istnieje co najmniej jeden tajny kompleks atomowy. Potwierdza to dla NBC News Joel Wit, były amerykański dyplomata, który w 1994 r. negocjował z Koreańczykami z Północy porozumienie nuklearne. Kwestią otwartą pozostaje odpowiedź na pytanie, czy Kim jest gotów się do tego przyznać - stwierdza NBC News.

- Trwają prace aby zmylić nas co do liczby ośrodków, ładunków oraz pocisków rakietowych - twierdzi inny informator dodając: "obserwujemy to z uwagą".

Jak zaznaczają eksperci, informacje o programie atomowym Kima są dostępne dzięki poprawie w ostatnim czasie skuteczności pracy wywiadowczej Amerykanów w Korei Północnej.

Ośrodek w Jongbjon