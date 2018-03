Nawalny wzywa Kreml do wypuszczenia z więzienia jego brata





Foto: PAP/EPA/YEVGENY FELDMAN | Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS Nawalny to nieformalny lider rosyjskiej opozycji

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny wezwał we wtorek do uwolnienia z więzienia swojego brata Olega. Jego zdaniem jest nielegalnie przetrzymywany w odosobnieniu pomimo tego, że Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, iż wyrok, na podstawie którego znalazł się w więzieniu, był niesprawiedliwy.

Oleg Nawalny przebywa w więzieniu od 3 lat i 3 miesięcy - przypomina na swoim blogu jego brat. Nawalny poinformował, że zwrócił się do Sądu Najwyższego o jego uwolnienie. Radio Swoboda podaje we wtorek, że Oleg Nawalny został umieszczony w karcerze po tym, gdy "siedział po zgaszeniu świateł".

Główny wróg Kremla nie mógł stratować w wyborach

"Totalna dominacja Putina w stolicy". Moskwa przestaje być bastionem opozycji Niedzielne wybory... czytaj dalej » Oleg Nawalny trafił do więzienia w 2014 roku z zarzutami o oszustwo. Skazano go na 3,5 roku pozbawienia wolności. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł w październiku, że rosyjskie sądy w tej sprawie wydały "arbitralne i jawnie nieuzasadnione" decyzje.



Zgodnie z prawem Sąd Najwyższy jest zobowiązany do naprawienia błędów, tj. anulowania wyroku - zaznacza Nawalny. Decyzja ETPCz weszła w życie 5 marca. Zdaniem Aleksieja Nawalnego to, że jego brat przebywa po 5 marca w więzieniu, jest niezgodne z prawem.



Aleksiej Nawalny nie został dopuszczony przez Centralną Komisję Wyborczą do wyborów prezydenckich w Rosji. CKW uzasadniła swoją decyzję ciążącymi na Nawalnym wyrokami sądowymi. W niedzielnym głosowaniu wygrał Władimir Putin, który zapewnił sobie czwartą kadencję na stanowisku prezydenta.