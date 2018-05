Nawalny skazany na 30 dni aresztu

Pozostałe informacje

Odtwórz: Żałoba i nawoływanie do zemsty w Strefie Gazy. Izrael grozi atakami na przywódców Hamasu

"Izrael ma prawo do obrony i zabezpieczania swoich granic. Należy jednak przestrzegać zasady proporcjonalnego użycia siły" -... czytaj dalej »

Odtwórz: Polskie MSZ: apelujemy do Izraela o poszanowanie prawa Palestyńczyków do pokojowych protestów

Irlandzki premier Leo Varadkar wziął we wtorek udział w kampanii na rzecz liberalizacji przepisów aborcyjnych przed... czytaj dalej »

Jeden z przywódców rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny został we wtorek skazany na 30 dni aresztu w związku z demonstracjami... czytaj dalej »

Szef francuskiej dyplomacji Jean-Yves Le Drian powiedział we wtorek, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest wybuchowa, a nad... czytaj dalej »

Premier Hiszpanii Mariano Rajoy ostrzegł we wtorek nowego szefa rządu Katalonii Quima Torrę przed dążeniem do secesji. Dodał,... czytaj dalej »

16:11

Odtwórz: Ambasador Izraela w Turcji "poproszony o czasowe opuszczenie kraju"

Ambasador Izraela w Ankarze został wezwany do MSZ Turcji, gdzie poproszono go o tymczasowe opuszczenie kraju - podały we wtorek... czytaj dalej »