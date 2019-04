Córeczka chora na raka i koniec zwolnienia chorobowego. Nauczyciele pomogli

Foto: Facebook/Megan Saindon Green Video: tvn24

Mam na szczęście takiego raka, na którego jest specjalna...

23.03 | Janina Ochojska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej do europarlamentu i szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej w "Faktach po Faktach" w TVN24 opowiadała we wtorek o swojej chorobie. - Traktuję to jako zadanie, w czwartek zaczynam chemię - powiedziała. Jak opowiadała, okazało się w badaniu USG, że ma "dwa guzki w piersi i już zajęte węzły chłonne", ale zadeklarowała, że jest optymistką. - Mam na szczęście takiego raka, na którego jest specjalna chemia - wskazywała szefowa PAH. Podkreśliła, że lekarze są dobrej myśli.

