NATO: wojsk Sojuszu "nie można porównywać do dywizji rozmieszczanych przez Rosję"

Video: tvn24

Tajemnicza tarcza

04.11 | Europejska Tarcza Antyrakietowa to 6 połączonych w Europie punktów. Cztery na morzu (już gotowe jak USS Carney) i dwa na lądzie - gotowa baza w Rumunii i planowana w Polsce. Przenieśmy się więc do Redzikowa koło Słupska, gdzie w miejscu dawnego lotniska powstanie ten szósty, ostatni element tarczy. Do samego miejsca nie ma już dostępu, ale z dostępnych wizualizacji wynika, że ta lądowa część tarczy będzie bardzo podobna do tej z morza. Będzie wręcz przypominać nadbudówkę okrętu. Na razie nie ma tam jednak nic poza nieustającymi obawami mieszkańców i lokalnych władz. Obawami, że tarcza zamiast chronić - pogrąży region ekonomicznie.

